Вторая лига. Восемь матчей 16-го тура. Смотреть онлайн, видеотрансляции

КАРПАТЫ (Галич) - ЭПИЦЕНТР 1:0 (0:0)

Гол: Бэй (63)

В центральном поединке тура в группе А "Карпаты" и "Эпицентр" сошлись на львовском стадионе "Сокол". Судя по результату, галичане намереваются стать "четвертой силой" в городе Льва, ибо это для них уже четвертая победа кряду нынешней весной. Причем добытая над прямым конкурентом.

Единственный гол провел Андрей Бэй, ударом головой трансформировавший в результат на табло подачу со стандарта слева.

ЧАЙКА - РУБИКОН 1:1 (1:1, идет второй тайм)

Гол: Пограничный (20) - Кабанюк (39)

В дерби Киевской области открыть счет удалось хозяевам. Голом отличился зимний новичок "Чайки", Тимур Пограничный. Но еще до перерыва Владислав Кабанюк счет сравнял.

МЕТАЛЛУРГ - НИКОЛАЕВ-2 1:0 (1:0, идет второй тайм)

Гол: Сидоров (15)

Очередным голом Алексея Сидорова начался поединок в Запорожье. Для форварда "Металлурга" он стал уже пятым в четырех поединках при двух голевых передачах.

БАЛКАНЫ - ТАВРИЯ (15:00)

ПОДОЛЬЕ - ОБОЛОНЬ-2 (16:00)

ЭНЕРГИЯ - ЯРУД

УЖГОРОД - БУКОВИНА (17:00)

МЕТАЛЛ - НИКОПОЛЬ (19:00)