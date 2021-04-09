Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Восемь матчей 16-го тура. Смотреть онлайн, видеотрансляции
Тур начался еще вчера, а основная масса поединков пройдет в пятницу
Фото - ФК Карпаты (Галич)
КАРПАТЫ (Галич) - ЭПИЦЕНТР 1:0 (0:0)
Гол: Бэй (63)
В центральном поединке тура в группе А "Карпаты" и "Эпицентр" сошлись на львовском стадионе "Сокол". Судя по результату, галичане намереваются стать "четвертой силой" в городе Льва, ибо это для них уже четвертая победа кряду нынешней весной. Причем добытая над прямым конкурентом.
Единственный гол провел Андрей Бэй, ударом головой трансформировавший в результат на табло подачу со стандарта слева.
ЧАЙКА - РУБИКОН 1:1 (1:1, идет второй тайм)
Гол: Пограничный (20) - Кабанюк (39)
В дерби Киевской области открыть счет удалось хозяевам. Голом отличился зимний новичок "Чайки", Тимур Пограничный. Но еще до перерыва Владислав Кабанюк счет сравнял.
МЕТАЛЛУРГ - НИКОЛАЕВ-2 1:0 (1:0, идет второй тайм)
Гол: Сидоров (15)
Очередным голом Алексея Сидорова начался поединок в Запорожье. Для форварда "Металлурга" он стал уже пятым в четырех поединках при двух голевых передачах.
БАЛКАНЫ - ТАВРИЯ (15:00)
ПОДОЛЬЕ - ОБОЛОНЬ-2 (16:00)
ЭНЕРГИЯ - ЯРУД
УЖГОРОД - БУКОВИНА (17:00)
МЕТАЛЛ - НИКОПОЛЬ (19:00)
Популярное сейчас
- Девушка дня. Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом. ФОТО
- Динамо - Днепр-1: где и когда смотреть матч Чемпионата Украины
- Камбэк Ромы против Аякса, дисквалификация Неймара. Главные новости за 8 апреля
- Итальянский претендент на Аллахяра, Тайсон уже в Интере. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Девушка дня. Роскошная фитнес-модель, которая мотивирует будущего одноклубника Зинченко. ФОТО
- Экс-звезда Серии А арестован за избиение отца в пьяном виде. ВИДЕО
Новости по теме
- 08:46 Украинские Битва лидеров группы А и будни харьковского истребителя на юго-востоке - анонс 15-го тура Второй лиги
- 10:02 Украинские Старт Футболиста-2, играющий президент в Виннице и борьба за жизнь Буковины - что принес январь клубам ПФЛ
- 07:30 Украинские Борьба на выживание, очередная громкая вывеска в группе Б - анонс 10-го тура Второй лиги