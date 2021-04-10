Вторая лига
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Вторая лига. Кривбасс против Перемоги и Карпаты в гостях у Чернигова. Смотреть онлайн
Два матча во Второй лиге, играются параллельно
Фото - ФК Кривбасс
У криворожан есть шанс подтянуться к первым местам, а в группе А между собой сыграют аутсайдеры.
КРИВБАСС - ПЕРЕМОГА
ЧЕРНИГОВ - КАРПАТЫ (Львов)
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