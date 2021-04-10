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Набирает ход! Французский легионер Металла забил эффектный гол со штрафного - ВИДЕО

Вторая лига
(3 голосов)

Класс заметен невооруженным глазом

Набирает ход! Французский легионер Металла забил эффектный гол со штрафного - ВИДЕО

фото - ФК Метал Харків

Новина українською

Переход 26-летнего Фареза Балули в харьковский "Металл" стал настоящей сенсацией для украинской Второй лиги. В свое время один из самых больших талантов академии "Лиона", который сыграл три десятка матчей в Лиге 1 за львов, "Монако" и "Лилль", объяснил свой выбор желанием реабилитировать карьеру, наконец начать играть после длительной паузы.

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И Фарез действительно начинает демонстрировать свой уровень. В игре 16-го тура против "Никополя" Балули открыл счет, забив классным ударом со штрафного. Затем он еще и дубль оформил, а также отдал результативную передачу на партнера.

Добавим, что харьковский "Металл" лидирует в группе Б второй лиги, опережая ближайшего преследователя (запорожский "Металлург") на шесть очков. Балули свой дебютный гол за харьковскую команду забил ударом с пенальти в игре с "Черкасским Днепром"

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В статье: Фарес Балули Металл (Харьков)
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