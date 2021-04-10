Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Набирает ход! Французский легионер Металла забил эффектный гол со штрафного - ВИДЕО
Класс заметен невооруженным глазом
фото - ФК Метал Харків
Переход 26-летнего Фареза Балули в харьковский "Металл" стал настоящей сенсацией для украинской Второй лиги. В свое время один из самых больших талантов академии "Лиона", который сыграл три десятка матчей в Лиге 1 за львов, "Монако" и "Лилль", объяснил свой выбор желанием реабилитировать карьеру, наконец начать играть после длительной паузы.
И Фарез действительно начинает демонстрировать свой уровень. В игре 16-го тура против "Никополя" Балули открыл счет, забив классным ударом со штрафного. Затем он еще и дубль оформил, а также отдал результативную передачу на партнера.
Добавим, что харьковский "Металл" лидирует в группе Б второй лиги, опережая ближайшего преследователя (запорожский "Металлург") на шесть очков. Балули свой дебютный гол за харьковскую команду забил ударом с пенальти в игре с "Черкасским Днепром"
Популярное сейчас
- Неймар, Суарес, Дани Алвес и остальные. Мы собрали сборную друзей Лионеля Месси. ВИДЕО
- Динамо - Днепр-1: где и когда смотреть матч Чемпионата Украины
- Цыганков не сыграет с Днепром-1, Минай удерживает двух лидеров. Главные новости за 9 апреля
- Вторая лига. Нива, ты ли это? Винничане на равных играют с Диназом (0:0)
- Девушка дня. Роскошная фитнес-модель, которая мотивирует будущего одноклубника Зинченко. ФОТО
- Она сказала да! Монфис сделал предложение Свитолиной
Новости по теме
- 20:50 Украинские Вторая лига. Ужгород и Подолье обходят Диназ, Металл буднично обыгрывает Никополь - обзор 16-го тура
- 08:46 Украинские Битва лидеров группы А и будни харьковского истребителя на юго-востоке - анонс 15-го тура Второй лиги
- 09:00 Зарубежные Французский новичок Металла Балули: Нашел в Украине нормальное, здоровое окружение