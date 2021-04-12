Карпаты стали послом вакцинации от COVID-19

Львовские " Карпаты " согласились на предложение Департамента здравоохранения ЛОГА пройти вакцинацию от COVID-19, чтобы на собственном примере показать ее важность и безопасность.

Так как в Украине существует большая проблема с восприятием обществом вакцинации в целом и конкретно вакцины CoviShield, и в основном это касается пожилых людей, клуб проводит проводим вакцинацию в первую очередь для ветеранов "Карпат" и родителей игроков, штаба, персонала клуба.

Также предоставляется возможность сделать прививку и болельщикам львовян.

"Карпаты" призывают всех вакцинироваться и убеждать своих близких в необходимости этой процедуры.