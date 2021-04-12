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Карпаты стали послом вакцинации от COVID-19

Вторая лига
(1 голосов)

Клуб предлагает вакцинироваться болельщикам

Карпаты стали послом вакцинации от COVID-19

fckarpaty.com

Новина українською

Львовские "Карпаты" согласились на предложение Департамента здравоохранения ЛОГА пройти вакцинацию от COVID-19, чтобы на собственном примере показать ее важность и безопасность.

Так как в Украине существует большая проблема с восприятием обществом вакцинации в целом и конкретно вакцины CoviShield, и в основном это касается пожилых людей, клуб проводит проводим вакцинацию в первую очередь для ветеранов "Карпат" и родителей игроков, штаба, персонала клуба.

Также предоставляется возможность сделать прививку и болельщикам львовян.

"Карпаты" призывают всех вакцинироваться и убеждать своих близких в необходимости этой процедуры.

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В статье: Карпаты (Львов) коронавирус
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Источник:
ФК Карпаты

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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
12.04.2021 в 19:27
Неужели будут вакцинироваться во время матча? :)
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