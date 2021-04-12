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Карпаты стали послом вакцинации от COVID-19
Клуб предлагает вакцинироваться болельщикам
fckarpaty.com
Львовские "
Так как в Украине существует большая проблема с восприятием обществом вакцинации в целом и конкретно вакцины CoviShield, и в основном это касается пожилых людей, клуб проводит проводим вакцинацию в первую очередь для ветеранов "Карпат" и родителей игроков, штаба, персонала клуба.
Также предоставляется возможность сделать прививку и болельщикам львовян.
"Карпаты" призывают всех вакцинироваться и убеждать своих близких в необходимости этой процедуры.
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