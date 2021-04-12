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Пуканыч: Приятно, что не только я лидирую среди бомбардиров, но и Ужгород возглавляет таблицу

Вторая лига
(1 голосов)

Ветеран проводит отличный сезон

Пуканыч: Приятно, что не только я лидирую среди бомбардиров, но и Ужгород возглавляет таблицу

fcuzhhorod.com

Новина українською

37-летний капитан "Ужгорода" Адриан Пуканыч прокомментировал выход в лидеры лучших бомбардиров Второй лиги (10 голов в 13 матчах).

"Я никогда не ставил перед собой цель забить определенное количество голов. Важно просто стараться реализовывать все те моменты, которые создаешь сам, или с помощью партнеров. А там, как уже получится. Оторваться от преследователей мне помог оформленный "дубль" в последнем календарном поединке – с "Буковиной" — удобной для меня командой.

Мне конечно, приятно, что не только я лидирую среди бомбардиров, но и "Ужгород" возглавляет турнирную таблицу в группе "А". Хотя мы отлично осознаем, что вся борьба за повышение в классе еще впереди. Ведь на две путевки в Первую лигу претендуют сразу 4-5 команд и придется приложить максимум усилий, чтобы в этой борьбе "Ужгород" на финише не оказался лишним", - сказал Пуканыч.

Напомним, что "Ужгород" лидирует в группе "А" Второй лиги, набрав 35 очков.

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В статье: Адриан Пуканыч ФК Ужгород
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