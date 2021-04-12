Пуканыч: Приятно, что не только я лидирую среди бомбардиров, но и Ужгород возглавляет таблицу

37-летний капитан " Ужгорода " Адриан Пуканыч прокомментировал выход в лидеры лучших бомбардиров Второй лиги (10 голов в 13 матчах).

"Я никогда не ставил перед собой цель забить определенное количество голов. Важно просто стараться реализовывать все те моменты, которые создаешь сам, или с помощью партнеров. А там, как уже получится. Оторваться от преследователей мне помог оформленный "дубль" в последнем календарном поединке – с "Буковиной" — удобной для меня командой.

Мне конечно, приятно, что не только я лидирую среди бомбардиров, но и "Ужгород" возглавляет турнирную таблицу в группе "А". Хотя мы отлично осознаем, что вся борьба за повышение в классе еще впереди. Ведь на две путевки в Первую лигу претендуют сразу 4-5 команд и придется приложить максимум усилий, чтобы в этой борьбе "Ужгород" на финише не оказался лишним", - сказал Пуканыч.