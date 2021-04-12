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Пуканыч: Приятно, что не только я лидирую среди бомбардиров, но и Ужгород возглавляет таблицу
Ветеран проводит отличный сезон
fcuzhhorod.com
37-летний капитан "
"Я никогда не ставил перед собой цель забить определенное количество голов. Важно просто стараться реализовывать все те моменты, которые создаешь сам, или с помощью партнеров. А там, как уже получится. Оторваться от преследователей мне помог оформленный "дубль" в последнем календарном поединке – с "Буковиной" — удобной для меня командой.
Мне конечно, приятно, что не только я лидирую среди бомбардиров, но и "Ужгород" возглавляет турнирную таблицу в группе "А". Хотя мы отлично осознаем, что вся борьба за повышение в классе еще впереди. Ведь на две путевки в Первую лигу претендуют сразу 4-5 команд и придется приложить максимум усилий, чтобы в этой борьбе "Ужгород" на финише не оказался лишним", - сказал Пуканыч.
Напомним, что "Ужгород" лидирует в группе "А" Второй лиги, набрав 35 очков.
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