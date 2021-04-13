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Эпицентр - Рубикон: смотреть онлайн, видеотрансляция
Претендент на лидерство примет середняка
Фото - ФК Эпицентр
У дунаевчан три игры в запасе, но даже по потерянным отставание от лидера уже составляет два очка. Весенние результаты "Эпицентра" пока что также не радуют - два поражения на выезде прямым конкурентам. С учетом насыщенного календаря в мае, команде решительно нельзя терять больше очки сейчас.
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