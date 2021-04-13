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Вторая лига. Реал Фарма и Днепр голов не забивали
Еще и устроили ожесточенную битву
Фото - ФК Реал Фарма
Упорство борьбы команд из нижней половины таблицы подчеркнула травма защитника черкащан Евгения Онищенко. Из-за рассечения футболиста вынуждены были заменить, не дожидаясь перерыва. В целом по первому тайму стоит отметить активность "Днепра" в созидании. Команда Столовицкого вполне могла уходить на перерыв, лидируя в счете, но подвела реализация. Впрочем, не хватило ее и "фармацевтам" при не меньшей активности одесской команды в атаке.
Характер игры во втором тайме не сильно изменился, все так же шла ожесточенная борьба, часто переходящая грань фола. Но вот забить соперникам так и не удалось. Они остались на расстоянии одного очка друг от друга в пользу черкащан, но при этом у "Днепра" еще и два матча в запасе имеется.
Реал Фарма - Днепр Черкассы 0:0
Реал Фарма: Стародубец, Попов, Абузраа Онуфрак С., Онуфрак Д., Лиховидов А., Глушач, Плачков, Федоров, Колесников, Гранчар.
Днепр: Бакки, Шурубура, Онищенко, Кузнецов, Лобода, Янаков, Аверьянов, Фхакадзе, Мартян, Сулейман, Сахнюк.
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