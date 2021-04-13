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Фарес Балули: Во Второй лиге практикуют жесткий футбол и много агрессивных игроков
Француз обживается в Харькове
t.me/fcmetalua
Французский хавбек "
— Ты не боялся ехать в Украину? Что знал о Харькове, о классическом "Металлисте"?
— Нет, не боялся, несмотря на то, что это мой первый опыт выступления так далеко за рубежом. О городе Харьков я знал не очень много, зато уже понемногу открываю его для себя. Приятно, что здесь такой красивый стадион, который в свое время принимал матчи Евро-2012 и еврокубки. О бывшем ФК "Металлист" знаю прежде всего из-за их выступления в Лиге Европы.
— Какие впечатления от команды? С кем, кроме Папы Гуйе, может сейчас общаться на родном языке?
— У нас очень хороший коллектив с качественными игроками. Здесь есть сочетание молодости и опыта. К сожалению, пока могу разговаривать на родном языке только с Папой. Но это вопрос времени — первый шаг, а именно налаживание взаимодействия с одноклубниками на поле, уже сделан — и он является самым главным.
— Вторая лига Украины — это особый турнир. Футболисты даже любят шутить, что здесь дважды бьют в ногу, прежде чем принять мяч. Ты уже получил травму в матче с черкасским "Днепром"…
— Здесь действительно практикуют жесткий футбол и много агрессивных игроков. Во время моего дебютного матча игрок команды соперника — черкасского "Днепра", борясь со мной, ударил по моей лодыжку, которая от этого просто скрутилась. Это был очевидный фол, но арбитр почему-то наказал меня за симуляцию. Однако я рад, что это позади, а я снова вернулся на поле.
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