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Фарес Балули: Во Второй лиге практикуют жесткий футбол и много агрессивных игроков

Вторая лига
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Француз обживается в Харькове

Фарес Балули: Во Второй лиге практикуют жесткий футбол и много агрессивных игроков

t.me/fcmetalua

Новина українською

Французский хавбек "Металла" Фарес Балули поделился впечатлениями о жизни в Украине и игре во Второй лиге Украины.

— Ты не боялся ехать в Украину? Что знал о Харькове, о классическом "Металлисте"?

— Нет, не боялся, несмотря на то, что это мой первый опыт выступления так далеко за рубежом. О городе Харьков я знал не очень много, зато уже понемногу открываю его для себя. Приятно, что здесь такой красивый стадион, который в свое время принимал матчи Евро-2012 и еврокубки. О бывшем ФК "Металлист" знаю прежде всего из-за их выступления в Лиге Европы.

— Какие впечатления от команды? С кем, кроме Папы Гуйе, может сейчас общаться на родном языке?

— У нас очень хороший коллектив с качественными игроками. Здесь есть сочетание молодости и опыта. К сожалению, пока могу разговаривать на родном языке только с Папой. Но это вопрос времени — первый шаг, а именно налаживание взаимодействия с одноклубниками на поле, уже сделан — и он является самым главным.

— Вторая лига Украины — это особый турнир. Футболисты даже любят шутить, что здесь дважды бьют в ногу, прежде чем принять мяч. Ты уже получил травму в матче с черкасским "Днепром"

— Здесь действительно практикуют жесткий футбол и много агрессивных игроков. Во время моего дебютного матча игрок команды соперника — черкасского "Днепра", борясь со мной, ударил по моей лодыжку, которая от этого просто скрутилась. Это был очевидный фол, но арбитр почему-то наказал меня за симуляцию. Однако я рад, что это позади, а я снова вернулся на поле.

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В статье: Фарес Балули Металл (Харьков)
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Источник:
Sport Arena

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