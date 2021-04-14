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Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. 17-й тур, матчи среды. Смотреть онлайн

Вторая лига
(1 голосов)

Семь поединков в двух группах

Вторая лига. 17-й тур, матчи среды. Смотреть онлайн

Фото - ФК Ужгород

Новина українською

КАРПАТЫ Львов - КАРПАТЫ Галич (12:00)

ЯРУД - БАЛКАНЫ (14:00)

ПЕРЕМОГА - МЕТАЛЛ (15:00)

ТАВРИЯ - МЕТАЛЛУРГ

ВОЛЫНЬ-2 - ЧЕРНИГОВ

БУКОВИНА - НИВА Винница (16:00)

УЖГОРОД - ЧАЙКА (17:00)

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В статье: Буковина (Черновцы) Металлург (Запорожье) Ужгород
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