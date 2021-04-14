Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. 17-й тур, матчи среды. Смотреть онлайн
Семь поединков в двух группах
Фото - ФК Ужгород
КАРПАТЫ Львов - КАРПАТЫ Галич (12:00)
ЯРУД - БАЛКАНЫ (14:00)
ПЕРЕМОГА - МЕТАЛЛ (15:00)
ТАВРИЯ - МЕТАЛЛУРГ
ВОЛЫНЬ-2 - ЧЕРНИГОВ
БУКОВИНА - НИВА Винница (16:00)
УЖГОРОД - ЧАЙКА (17:00)
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