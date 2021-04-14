  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Дзюдо или джиу-джитсу? Вербный применил прием из борьбы против арбитрессы
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дзюдо или джиу-джитсу? Вербный применил прием из борьбы против арбитрессы

Вторая лига
(1 голосов)

Во Второй лиге сегодня жарко

Дзюдо или джиу-джитсу? Вербный применил прием из борьбы против арбитрессы

Фото - ФК Полесье

Новина українською

Насыщенный игровой день в рамках 17-го тура Второй лиги начался сегодня во Львове, где местные "Карпаты" принимают одноклубников (здесь кавычки как раз неуместны) из Галича.

Первый тайм вышел насыщенным на события при нулевом счете. Помимо перекладины от гостей, стоит выделить и момент с падением арбитрессы Кристины Козорог, которую эффектно принял на бедро опорник галичан Назар Вербный.

По состоянию на 56-ю минуту счет 0:2 в пользу "Карпаты" (Галич). Дублем отметился Роман Лебедь.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Назар Вербный Карпаты (Галич) Кристина Козорог
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
14.04.2021 в 14:13
Ця буде гарніша за Катюху. Крістіна давай у прем'єр-лігу, потісни пенсіонерку.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...