Дзюдо или джиу-джитсу? Вербный применил прием из борьбы против арбитрессы

Насыщенный игровой день в рамках 17-го тура Второй лиги начался сегодня во Львове, где местные "Карпаты" принимают одноклубников (здесь кавычки как раз неуместны) из Галича.

Первый тайм вышел насыщенным на события при нулевом счете. Помимо перекладины от гостей, стоит выделить и момент с падением арбитрессы Кристины Козорог, которую эффектно принял на бедро опорник галичан Назар Вербный.

По состоянию на 56-ю минуту счет 0:2 в пользу "Карпаты" (Галич). Дублем отметился Роман Лебедь.