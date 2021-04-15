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Диназ - Подолье: смотреть онлайн, видеотрансляция
В попытке остановить "поезд"
Фото - ФК Диназ
Преследователи "Ужгорода" и борцы за второе место в группе А сыграют между собой. Шесть матчей кряду выиграло "Подолье", уже в двух встречах подряд не может победить "Диназ".
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