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Вторая лига. И все же Ужгород и Карпаты? Ничья в матче Диназа и Подолья (1:1)
Как всегда, от ничьей конкурентов в играх между собой выигрывают другие команды
Фото - ФК Диназ
Центральный матч дня и всего 17-го тура в Группе А Второй лиги принимала "Диназ Арена"в Демидове. Местная команда играла с "Подольем" и на момент встречи коллективы уже выпали из топ-2 группы, где обосновались "Ужгород" и "Карпаты" из Галича после вчерашних уверенных побед. Тем ценнее были три очка, заработанные в очном поединке.
По классике, заработать их так никому и не удалось. В нулевом первом тайме супер-шансы были у Виталия Каверина и Сергея Старенького, хавбек "Диназа" даже попал в перекладину. После перерыва же счет все же был размочен, Игорь Карпенко использовал ошибку обороны соперника и с нескольких метров пробил Крупниченко.
Вскоре подопечные Владимира Бондаренко получили право на пенальти, но с ударом Алексея Брыженко в блестящем прыжке справился Чуваев. Увы, но его геройства все равно не принесли желаемую победу гостям из Хмельницкого, уже в следующей атаке Игорь Кириенко воспользовался пасом слева (показалось, что от Антона Брыжчука) и прошил дальний нижний угол ворот "Подолья".
"Подолье" и дальше опережает "Диназ" на одно очко, имея игру в запасе. При этом подопечные Виталия Костышина теперь делят лидерство группы по потерянным очкам с "Ужгородом".
Диназ - Подолье 1:1 (0:0)
Голы: Кириенко (62) - Карпенко (55)
На 61-й минуте Брыженко не забил пенальти (вратарь)
Диназ: Крупниченко, Банасевич, Помазан, Трубочкин, Дмитренко, Брыженко, Белич, Бовтрук, Брыжчук А., Кириенко, Старенький.
Подолье: Чуваев, Воловик, Пернацкий, Морговский, Липовуз, Корохов, Костенко, Каверин, Савошко, Прихна, Карпенко.
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