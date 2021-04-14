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Яруд и Балканы установили рекорд сезона Второй лиги, получив на двоих 14 желтых карточек

Вторая лига
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Ну а матч завершился вничью

Яруд и Балканы установили рекорд сезона Второй лиги, получив на двоих 14 желтых карточек

Новина українською

В матче 17-го тура Второй лиги в группе "Б" "Яруд" и "Балканы" расписали боевую ничью со счетом 1:1.

Даже излишне боевую, так как команды в данном поединке установили рекорд сезона по числу желтых карточек.

В составе "Яруда" были предупреждены Егор Корицкий и Глеб Литюк, а в составе "Балкан" 11 "горчичников" выписали девяти игрокам, что привело к удалениям Дмитрия Болокана и Владислава Клименко.

Помимо игроков, в клубе из Зари желтую получил ассистент главного тренера Анатолий Опря.

Напомним, что в турнирной таблице группы "Б" "Яруд" занимает шестую позицию, а "Балканы" – на восьмом месте.

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В статье: Балканы (Заря) Яруд (Мариуполь)
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Источник:
Sport Arena

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