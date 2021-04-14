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Яруд и Балканы установили рекорд сезона Второй лиги, получив на двоих 14 желтых карточек
Ну а матч завершился вничью
В матче 17-го тура
Даже излишне боевую, так как команды в данном поединке установили рекорд сезона по числу желтых карточек.
В составе "Яруда" были предупреждены Егор Корицкий и Глеб Литюк, а в составе "Балкан" 11 "горчичников" выписали девяти игрокам, что привело к удалениям Дмитрия Болокана и Владислава Клименко.
Помимо игроков, в клубе из Зари желтую получил ассистент главного тренера Анатолий Опря.
Напомним, что в турнирной таблице группы "Б" "Яруд" занимает шестую позицию, а "Балканы" – на восьмом месте.
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