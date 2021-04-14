Богатинов: Выучил украинский язык, потому что хотел общаться с людьми в Украине

Македонский экс-игрок " Карпат " Мартин Богатинов рассказал о том, как он во Львове выучил украинский язык.

"У всех иностранцев в контрактах было прописано, что через шесть месяцев надо понимать украинский язык. Не обязательно говорить на нем, но ты должен понимать его. Я выучил украинский не из-за контрактных обязательств. Просто хотел общаться с людьми в Украине.

Когда я пришел в команду, то Иван Милошевич (сербский защитник) уже говорил на украинском. Всегда спрашивал его, если чего-то не знал – "Как будет это слово?", "А как заказать это в ресторане?" И так за полгода практически уже все понимал.

Впоследствии начал говорить, хотя в начале мой украинский был очень смешным. Но я не стеснялся этого. Просто пытался иметь больше разговорной практики и так постепенно выговорился.

Тогда в "Карпатах" играло много украинцев и основным языком в команде был украинский. На нем говорили 90% игроков. Мне речь далась легко, потому что македонский также относится к славянской группе. Я с самого начала понимал украинский на 30-40%. Испанцам и бразильцам было труднее – они учили язык с преподавателями

Я только подписал контракт с "Карпатами", и мы поехали на сборы в Испанию. Услышал, как в команде говорили "чуть-чуть", но в моей версии это звучало, как "чук-чук". Гурули сказал: "Мартин, давай быстрее". А я ответил ему: "Чук-чук". Он спросил: "Как-как?" Я повторил: "Чук-чук". Сандро начал смеяться.

Когда фанаты встречали меня где-то в кафе или на улице, то обращались ко мне на английском языке, а я отвечал им украинском. Они очень удивлялись. Не могли поверить, что я говорю на украинском. Говорил им, что раз я нахожусь в Украине, то почему бы мне не выучить ваш язык. Говорили мне: "Молодец".

А были ситуации, когда я знакомился с новыми людьми и они спрашивали меня откуда я. Говорил, что из Македонии. А мне отвечали: "Нет, ты – украинец". Тогда показывал свой македонский паспорт. Говорили, что я очень хорошо говорю на украинском и у меня даже акцент хороший.

С тех пор, как Олег Венчак (тренер вратарей в "Этникосе" – прим.) приехал, то я с ним каждый день разговариваю на украинском языке на тренировках. Благодаря этой практике я не забываю язык.

Кроме родного македонского знаю сербский, болгарский, английский, а сейчас учу греческий язык. Стараюсь, но обучение идет тяжело. Говорят, что два класса я уже прошел и сейчас на уровне третьего", – сказал Богатинов.