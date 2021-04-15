Красиво и непринужденно. ВИДЕО, как Металл разгромил Перемогу

Вашему вниманию видео обзор матча Металл - Перемога, которые встречались в 17-м туре Второй лиги. У лидера группы Б не возникло особых проблем и уже за первые полчаса он оформил разгром. Эффектно в падении головой забил Нехтий (это его шестой гол в чемпионате), от него не отстал Подлепенец (тоже шестой результативный удар), дебютный мяч в Украину забил бразилец Жо. Точку во втором тайме поставил Рязанцев, хотя харьковчане могли забить гораздо больше. Отрыв Металла от ближайшего преследователя (запорожского Металлурга) увеличился до восьми очков.

Вторая лига. Группа Б. 17-й тур

ПЕРЕМОГА - МЕТАЛЛ 0:4 (0:3)

Голы: Нехтий (8), Подлепенец (24), Жо (27), Рязанцев (55)