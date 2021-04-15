  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Пасуй как Златан. ВИДЕО победного гола Буковины после ассиста пятой в игре с Нивой
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пасуй как Златан. ВИДЕО победного гола Буковины после ассиста пятой в игре с Нивой

Вторая лига
(1 голосов)

Вторая лига тоже умеет удивлять

Пасуй как Златан. ВИДЕО победного гола Буковины после ассиста пятой в игре с Нивой

фото - ФК Буковина

Новина українською

Матч 17-го тура Второй лиги между "Буковиной" и винницкой "Нивой" прошел в напряженной борьбе, которая едва не завершилась сухой ничьей. Но под конец встречи черновицкая команда смогла вырвать победу, эффектно разыграв штрафной удар. На 85-й минуте Хучбаров выполнил подачу, Артем Козлов, находясь на линии штрафной, пяткой продлил полет мяча в район 11-метровой отметки, а там Василий Палагнюк пробил головой в угол.

Для Палагнюка этот гол стал восьмым в текущем чемпионате, он занимает третье место в гонке бомбардиров группы А Второй лиги. Победа позволила "Буковине" подняться на шестую строчку в турнирной таблице, "Нива" остается восьмой.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Буковина (Черновцы) Василий Палагнюк Нива (Винница)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...