Пасуй как Златан. ВИДЕО победного гола Буковины после ассиста пятой в игре с Нивой

Матч 17-го тура Второй лиги между "Буковиной" и винницкой "Нивой" прошел в напряженной борьбе, которая едва не завершилась сухой ничьей. Но под конец встречи черновицкая команда смогла вырвать победу, эффектно разыграв штрафной удар. На 85-й минуте Хучбаров выполнил подачу, Артем Козлов, находясь на линии штрафной, пяткой продлил полет мяча в район 11-метровой отметки, а там Василий Палагнюк пробил головой в угол.

Для Палагнюка этот гол стал восьмым в текущем чемпионате, он занимает третье место в гонке бомбардиров группы А Второй лиги. Победа позволила "Буковине" подняться на шестую строчку в турнирной таблице, "Нива" остается восьмой.