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Воспитанник Динамо покинул второлиговскую Чайку

Вторая лига
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Максим Лещенко больше не является игроком команды

Воспитанник Динамо покинул второлиговскую Чайку

sc-chayka.com.ua

Новина українською

Во второлиговской "Чайке" одним опытным футболистом стало меньше.

Фланговый защитник Максим Лещенко больше не является игроком команды, за которую он выступал с лета 2019 года.

Сотрудничество прекращено по соглашению сторон.

29-летний воспитанник киевского "Динамо" в текущем сезоне Второй лиги провел 12 матчей, забил 1 мяч и заработал 3 желтые карточки. Также на его счету 1 поединок в Кубке Украины.

Ранее Лещенко поиграл за молодежные команды "Динамо" и "Кривбасса", а также "Оболонь-Бровар", "Николаев", "Десну", "Полтаву", "Кобру" и "Полесье".

"Чайка" занимает 7-е место в группе А Второй лиги. 20 апреля команда Вячеслава Богоделова примет "Эпицентр".

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В статье: Чайка (Петропавловская Борщаговка) Максим Лещенко
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Источник:
ФК Чайка

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