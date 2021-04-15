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Воспитанник Динамо покинул второлиговскую Чайку
Максим Лещенко больше не является игроком команды
sc-chayka.com.ua
Во второлиговской "
Фланговый защитник Максим Лещенко больше не является игроком команды, за которую он выступал с лета 2019 года.
Сотрудничество прекращено по соглашению сторон.
29-летний воспитанник киевского "Динамо" в текущем сезоне Второй лиги провел 12 матчей, забил 1 мяч и заработал 3 желтые карточки. Также на его счету 1 поединок в Кубке Украины.
Ранее Лещенко поиграл за молодежные команды "Динамо" и "Кривбасса", а также "Оболонь-Бровар", "Николаев", "Десну", "Полтаву", "Кобру" и "Полесье".
"Чайка" занимает 7-е место в группе А Второй лиги. 20 апреля команда Вячеслава Богоделова примет "Эпицентр".
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