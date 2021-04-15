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Металл - лидер по подписчикам на Youtube среди всех клубов ПФЛ
Канал собрал уже более 16 700 подписчиков
t.me/fcmetalua
Харьковский "
Как сообщает пресс-служба харьковчан, канал собрал уже более 16 700 подписчиков и более миллиона просмотров матчей команды в нынешнем сезоне.
Отметим, что среди всех украинских клубов лидером по количеству подписчиков на Youtube "Динамо" — 285 тысяч подписчиков. На канал "Шахтера" подписано 165 тысяч человек.
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Источник:Официальный телеграм-канал Металла
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