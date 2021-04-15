Металл - лидер по подписчикам на Youtube среди всех клубов ПФЛ

Харьковский " Металл " спустя восемь месяцев после основания превзошел все клубы Первой и Второй лиг по количеству подписчиков на клубном канале в Youtube.

Как сообщает пресс-служба харьковчан, канал собрал уже более 16 700 подписчиков и более миллиона просмотров матчей команды в нынешнем сезоне.

Отметим, что среди всех украинских клубов лидером по количеству подписчиков на Youtube "Динамо" — 285 тысяч подписчиков. На канал "Шахтера" подписано 165 тысяч человек.