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Кипер Подолья взял пенальти, но спустя минуту Диназ разыграл идеальную комбинацию - ВИДЕО
Драматический момент в центральном матче Второй лиги
фото - ФК Поділля (Хмельницький)
Матч 17-го тура Второй лиги в группе А между "Диназом" и "Подольем" имел важное турнирное значение - хозяева стремились вернуть место в лидирующей тройке, гости могли вплотную приблизиться к лидеру. Однако противостояние в итоге не определило победителя - игра завершилась ничьей 1:1.
Решающий момент произошел в районе 60-й минуты. "Диназ", уступая 0:1, заработал пенальти. Брыженко не смог переиграть с отметки бывшего голкипера "Зари" Олега Чуваева - тот в эффектном прыжке вытащил мяч из угла. Казалось, "Подолье" отстояло преимущество. Но хозяева проводят следующую атаку и как по нотам разыгрывают комбинацию, в завершающей фазе которой Игорь Кириенко после скидки пяткой пробивает точно в угол! Для 35-летнего нападающего, известного в первую очередь по выступлениям в составе "Горняка-Спорт", это восьмой гол в текущем сезоне.
Добавим, что сейчас "Подолье" занимает второе место в турнирной таблице, отставая от "Ужгорода" на три очка, "Диназ", который уступает хмельницкой команде один балл, - четвертый.
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