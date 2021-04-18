Двоевластие на западе и момент истины для Кривбасса - анонс 18-го тура Второй лиги

Накануне тектонических изменений в украинском футболе на уровне ПФЛ, которые намечены уже на лето 2021-го, каждый из клубов, среди ставящих серьезные задачи, пытается решить их немедленно. Это уже сделало буквально каждый тур в группе А "горловым", ну а в группе Б все может решиться уже в ближайшее воскресенье...

Группа А

"Подолье" - "Буковина". Фактически ничья в Демидове оставила "Подолье" на вершине, просто теперь лидерство по потерянным очкам приходится делить с "Ужгородом". С другой стороны, главное просто оставаться в топ-2, ибо оба первых места дают путевку в Первую лигу по итогам сезона. "Буковина" же смогла вырвать победу в матче с прямым конкурентом, винницкой "Нивой" (1:0), так что к непростому выезду также подходит в хорошем расположении духа. Евгений Коваленко снова не сможет собрать оптимальный состав, дисквалифицирован у черновчан Борис Орловский. Но и футболист основы "Подолья" Ян Морговский не сыграет из-за перебора карточек.

"Нива" (Винница) - "Ужгород". У закарпатского клуба непростой выезд в Винницу. Непростой из-за неподобающего качества местного синтетического газона, а также крепкого характера самих футболистов "Нивы", которые в 2021-м дают бой всем, как и очки отнимают практически у каждого соперника. Предыдущий оппонент из группы лидеров, вышгородский "Диназ", уже обжегся на команде Владимира Цыткина. Но у клуба из Киевской области не было в составе Адриана Пуканыча, переживающего вторую молодость...

"Чернигов" - "Оболонь-2". Вслед за победой над дублем "Волыни" у "тигров" есть шанс набрать три очка и против "пивоваров", которые занимают предпоследнюю строчку перед 18-м туром. Анатолий Романченко, правда, не поможет хозяевам в достижении этой цели.

"Карпаты" (Галыч) - "Волынь-2". А вот подопечные Альберта Шахова отправятся в гости к "Карпатам" из Галича, которые наступают на пятки дуэту лидеров. Решительно нельзя подопечным Романа Гнатюка терять очки с этим соперником. Впрочем, сыграть не сможет у хозяев Игорь Поручинский.

"Рубикон" - "Карпаты" (Львов). Львовяне смогли на равных противостоять "старшему брату" ровно один тайм, после чего посыпались в прошлом туре. Сатараний тех немногих опытных футболистов, которых еще не успел переманить "Рух", явно не хватает для достойного окончания "буферного" сезона в истории клуба. "Рубикон" же, вроде как, обрел свой почерк. Но вот с набором очков также дела обстоят не ахти. Тем не менее, играть клубу из Вышневого нужно исключительно на победу, иначе просто нельзя.

"Чайка" - "Эпицентр". В вынесенном на вторник матче еще один клуб, питающий надежды на повышение в классе уже в этом сезоне, отправится в гости к "Чайке", которая добровольно смирилась с ролью середняка и набрала лишь одно очко в пяти весенних матчах. Кстати, в первом круге клуб из Петропавловской Борщаговки стал одним из немногих, кто сумел увезти очки с Дунаевцев (1:1).

Группа Б

"Кривбасс" - "Таврия". Не сумел показать крейсерского хода "Кривбасс" после межсезонья, но очки стабильно набирал. Победа в сегодняшнем матче позволит команде Геннадия Приходько не только отпраздновать 62-ю годовщину со дня основания клуба, но и выйти на чистое второе место, заняв поул-позишн в борьбе за Первую лигу с "Металлургом" и той же "Таврией". Ничья конкурентов между собой в прошлом туре подсобила криворожанам и теперь все в их же руках.

Отметим, что в 2021-м команды сыграют уже во второй раз. В выездном матче 23-го марта "Кривбасс" упустил победу на последних секундах (1:1), так что наверняка попытается реабилитироваться перед своими болельщиками, которых активно зазывает на стадион.

"Металл" - "Николаев-2". Все хотят сыграть на ОСК "Металлист" - одном из лучших газонов в стране. Поэтому уже четвертый из пяти поединков нынешней весной харьковский клуб проведет фактически дома. В соперниках снова аутсайдера, так что ждать сенсации в плане результата не стоит. А вот очередного шедевра от Балули или Подлепенца - почему бы и нет?

"Металлург" - "Яруд". Хороший уровень прогресса демонстрирует "Яруд" при Олеге Красноперове, в пяти матчах кряду мариупольцы не проигрывали, в трех случаях набирая максимум очков. Не так давно дома удалось обыграть "Таврию" (2:0), так что на "Славутич Арене" хозяев ожидает отнюдь не легкая прогулка.

"Балканы" - "Энергия". Сразу трех игроков не досчитался из-за дисквалификации Денис Колчин на очередной матч в Маяках. Игорь Юречко, Владислав Клименко и Дмитрий Болокан играют заметную роль даже в новых "Балканах", весеннего образца. Тем не менее, обыгрывать "Энергию" можно и на голом классе Владимира Приемова. Главное - доставить мяч в штрафную своему забивному форварду.

"Днепр" (Черкассы) - "Никополь". За исключением матча на ОСК "Металлист" (0:5), команда Игоря Столовицкого пытается давать бой всем и забирать очки. "Никополь" же, кстати, против "Металла" смотрелся весьма неплохо даже на выезде, проиграв всего лишь 0:3. Ну а после 1:7 с "Металлургом" команда быстро собралась и проиграла "Кривбассу" лишь минимально (1:2). Как по мне, стоит ждать вязкой борьбы с первой до последней секунды и, вероятно, единственного гола в какие-либо ворота, который и решит судьбу встречи.