Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Балканы принимают Энергию, Чернигов играет против Оболони-2. Смотреть онлайн
Разборки середняков и аутсайдеров своих групп
Фото - ФК Балканы
БАЛКАНЫ - ЭНЕРГИЯ (15:00)
ЧЕРНИГОВ - ОБОЛОНЬ-2 (16:30)
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