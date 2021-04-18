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Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Балканы принимают Энергию, Чернигов играет против Оболони-2. Смотреть онлайн

Вторая лига
(1 голосов)

Разборки середняков и аутсайдеров своих групп

Вторая лига. Балканы принимают Энергию, Чернигов играет против Оболони-2. Смотреть онлайн

Фото - ФК Балканы

Новина українською

БАЛКАНЫ - ЭНЕРГИЯ (15:00)

ЧЕРНИГОВ - ОБОЛОНЬ-2 (16:30)

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В статье: Балканы (Заря) Чернигов
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