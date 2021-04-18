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Кривбасс - Таврия: смотреть онлайн, видеотрансляция
Матч за второе место в группе Б
Фото - ФК Кривбасс
Подопечные Геннадия Приходько в день своего 62-летия попытаются все же выиграть у "Таврии" и выйти на чистое второе место в таблице Группы Б Второй лиги.
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