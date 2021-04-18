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Вторая лига. Кривбасс уничтожает Таврию (5:0) и выходит на второе место

Вторая лига
(3 голосов)

Ответ всем скептикам

Вторая лига. Кривбасс уничтожает Таврию (5:0) и выходит на второе место

Фото - ФК Кривбасс

Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Уже на первой минуте центрального поединка 18-го тура Дмитрий Фатеев подкараулил отскок в центре штрафной площадки "Таврии" и расстрелял ворота мощным ударом. Молниеносный гол на старте позволил подопечным Геннадия Приходько спокойно контролировать ход матча в дальнейшем, играя первым номером и находя свободные зоны в редуте соперника.

Чтобы забить второй гол "Кривбассу" понадобилось еще менее получаса, Константин Черний выиграл верховую борьбу и продлил на Пятова. Тот обыграл защитника и технично пробил мимо голкипера "Таврии" в левый угол.

Ну а уже в компенсированное время первого тайма Вячеслав Рябов довел счет до крупного, чем фактически превратил второй тайм в формальность. Очень мощно смотрелся "Кривбасс", явно настроившийся как следует на прямого конкурента.

Дебют второго тайма ознаменовался голом Черния, который оказался наиболее расторопным во вратарской площадке соперника. И снова речь стоит вести о полной свободе игроков "Кривбаса" буквально "на пятачке" перед воротами Онопко. Ну а попустительство обороны в моменте с пятым голом, который снова забил Фатеев, вас уже удивляет? Снова Дмитрий пробивал без какого-либо сопротивления, откликнувшись на подачу с углового.

Кривбасс - Таврия 5:0 (3:0)
Голы: Фатеев (1, 58), Пятов (27), Рябов (45+1), Черний (48)

Удаление: Попчук (86)
Кривбасс: Льопка, Малиновский, Заименко, Фатеев, Коцюмака, Рябов, Яровой, Пятов, Черний, Збунь, Ременюк.
Таврия: Онопко, Чмеленко, Шевченко, Чеботаев, Окатый, Бесараб, Белоконь, Тетеренко, Фаюк, Богданов, Бойко.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Таврия (Симферополь)
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