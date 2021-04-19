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Вторая лига. Нива ставит на колени лидера, Металлург справился с Ярудом - обзор игр 18-го тура
В также синхронный триумф обеих "Карпат" и очередной фестиваль от "Металла"
Фото - ФК Нива Винница
КАРПАТЫ (Галич) - ВОЛЫНЬ-2 2:0 (0:0)
Голы: Худобяк (76), Вербный (90)
Долгое время галичане пытались добыть победу малой кровью, но мяч в ворота идти не хотел. Лишь в последней пятнадцатиминутке Арсения Коркодима "Карпаты" пробили, отметился голом Игорь "Халк" Худобяк. Ну а Назар Вербный просто довел счет до более убедительного.
РУБИКОН - КАРПАТЫ (Львов) 0:3 (0:2)
Голы: Энете (5), Бычек (33), Калинчук (89)
Выиграли и львовские "Карпаты", причем на выезде, да еще и с разгромным счетом. Быстрый гол Жозефа Энете, как и само присутствие на поле легионера, помогли "зелено-белым" набрать три очка.
НИВА (Винница) - УЖГОРОД 4:1 (2:0)
Голы: Хохлов (6), Сербул (15), Маляренко (46), Загорулько (70) - Чонка (71)
Автору посчастливилось присутствовать на этом матче и воочию наблюдать за историческим событием, а именно победой обновленной "Нивы" над лидером своей группы. Абстрагирусь от того, что искусственное поле на СК "Нива" все же далеко не последнего поколения и уже давно "убитого" качества, нельзя не отметить, что винничане победили абсолютно по делу!
Ивану Петруку удалось выключить из игры "маэстро" Пуканыча, так что Владимир Васютик снял своего капитана и лидера "Ужгорода" с игры еще в середине второго тайма. Также он быстро заменил бесполезного по такой игре Олега Вишневского, который большую часть матча банально провел без мяча.
У хозяев же блестяще отработала вся команда, особенно защитники, которые и с прямыми обязанностями успевали справляться, и голы забивали, откликаясь на точные фланговые передачи. Во втором тайме довершили дело голы футболистов атакующего плана - Маляренко и Загорулько. Ну а пропустил Максим Гуридов в ситуации, когда в исходе уже не сомневался никто, даже разуверившиеся в отыгрыше гости.
МЕТАЛЛУРГ - ЯРУД 2:1 (1:0)
Голы: Сарапий (34), Загальский (51) - Асеев (73)
Удаление: Саенко (81, "Яруд")
На 81-й минуте Сарапий не реализовал пенальти
Важный для "Металурга" матч против непростого соперника удалось выиграть благодаря голам Эдуарда Сарапия и Игоря Загальского. В концовке капитан запорожцев имел шанс довести счет до более убедительного в пользу хозяев, но не реализовал пенальти.
Это первое поражение подопечных Олега Красноперова нынешней весной.
РЕАЛ ФАРМА - ПЕРЕМОГА 2:0 (1:0)
Голы: Федоров (35), Плачков (85)
Матч 20-го тура, который соперники решили провести раньше, пользуясь "окном". Одесситы добыли победу, забив по голу в каждом из таймов. "Перемога" весной пока выглядит слабее себя же осеннего образца, как минимум пропускает днепровский клуб теперь чаще.
МЕТАЛЛ - НИКОЛАЕВ-2 6:0 (1:0)
Голы: Танчик (28), Балули (50 пен), Подлепенец (62), Жо (66), Люлька (79), Федорив (90+3)
Традиционно "Металл" долго запрягает и основную массу своих голов забивает после перерыва. В этот раз на долю дублеров "Николаева" пришлось шесть мячей, пять из которых уже во втором тайме.
ПОДОЛЬЕ - БУКОВИНА 3:1 (2:0)
Голы: Липовуз (2), Костенко (14), Карпенко (58) - Палагнюк (53)
Хмельницкий клуб воспользовался ситуацией, прежде всего разгромным поражением "Ужгорода" в Виннице, и взобрался на первое место в группе А. У команды Виталия Костышина теперь столько же очков, что и у закарпатцев и "Карпат" из Галича, но зато матч в запасе по сравнению с конкурентами.
ДНЕПР (Черкассы) - НИКОПОЛЬ 2:1 (1:0)
Голы: Аверьянов (28 пен), Кузнецов (49) - Кузнецов (68 авт.)
Завершал игровой день поединок в Черкассах, где подопечные Игоря Столовицкого смогли воспользоваться шансом обыграли конкурента. "Днепр" догнал "Перемогу" и забрался уже на девятое место.
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