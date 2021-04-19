Вторая лига. Нива ставит на колени лидера, Металлург справился с Ярудом - обзор игр 18-го тура

КАРПАТЫ (Галич) - ВОЛЫНЬ-2 2:0 (0:0)

Голы: Худобяк (76), Вербный (90)

Долгое время галичане пытались добыть победу малой кровью, но мяч в ворота идти не хотел. Лишь в последней пятнадцатиминутке Арсения Коркодима "Карпаты" пробили, отметился голом Игорь "Халк" Худобяк. Ну а Назар Вербный просто довел счет до более убедительного.

РУБИКОН - КАРПАТЫ (Львов) 0:3 (0:2)

Голы: Энете (5), Бычек (33), Калинчук (89)

Выиграли и львовские "Карпаты", причем на выезде, да еще и с разгромным счетом. Быстрый гол Жозефа Энете, как и само присутствие на поле легионера, помогли "зелено-белым" набрать три очка.

НИВА (Винница) - УЖГОРОД 4:1 (2:0)

Голы: Хохлов (6), Сербул (15), Маляренко (46), Загорулько (70) - Чонка (71)

Автору посчастливилось присутствовать на этом матче и воочию наблюдать за историческим событием, а именно победой обновленной "Нивы" над лидером своей группы. Абстрагирусь от того, что искусственное поле на СК "Нива" все же далеко не последнего поколения и уже давно "убитого" качества, нельзя не отметить, что винничане победили абсолютно по делу!

Ивану Петруку удалось выключить из игры "маэстро" Пуканыча, так что Владимир Васютик снял своего капитана и лидера "Ужгорода" с игры еще в середине второго тайма. Также он быстро заменил бесполезного по такой игре Олега Вишневского, который большую часть матча банально провел без мяча.

У хозяев же блестяще отработала вся команда, особенно защитники, которые и с прямыми обязанностями успевали справляться, и голы забивали, откликаясь на точные фланговые передачи. Во втором тайме довершили дело голы футболистов атакующего плана - Маляренко и Загорулько. Ну а пропустил Максим Гуридов в ситуации, когда в исходе уже не сомневался никто, даже разуверившиеся в отыгрыше гости.

МЕТАЛЛУРГ - ЯРУД 2:1 (1:0)

Голы: Сарапий (34), Загальский (51) - Асеев (73)

Удаление: Саенко (81, "Яруд")

На 81-й минуте Сарапий не реализовал пенальти

Важный для "Металурга" матч против непростого соперника удалось выиграть благодаря голам Эдуарда Сарапия и Игоря Загальского. В концовке капитан запорожцев имел шанс довести счет до более убедительного в пользу хозяев, но не реализовал пенальти.

Это первое поражение подопечных Олега Красноперова нынешней весной.

РЕАЛ ФАРМА - ПЕРЕМОГА 2:0 (1:0)

Голы: Федоров (35), Плачков (85)

Матч 20-го тура, который соперники решили провести раньше, пользуясь "окном". Одесситы добыли победу, забив по голу в каждом из таймов. "Перемога" весной пока выглядит слабее себя же осеннего образца, как минимум пропускает днепровский клуб теперь чаще.

МЕТАЛЛ - НИКОЛАЕВ-2 6:0 (1:0)

Голы: Танчик (28), Балули (50 пен), Подлепенец (62), Жо (66), Люлька (79), Федорив (90+3)

Традиционно "Металл" долго запрягает и основную массу своих голов забивает после перерыва. В этот раз на долю дублеров "Николаева" пришлось шесть мячей, пять из которых уже во втором тайме.

ПОДОЛЬЕ - БУКОВИНА 3:1 (2:0)

Голы: Липовуз (2), Костенко (14), Карпенко (58) - Палагнюк (53)

Хмельницкий клуб воспользовался ситуацией, прежде всего разгромным поражением "Ужгорода" в Виннице, и взобрался на первое место в группе А. У команды Виталия Костышина теперь столько же очков, что и у закарпатцев и "Карпат" из Галича, но зато матч в запасе по сравнению с конкурентами.

ДНЕПР (Черкассы) - НИКОПОЛЬ 2:1 (1:0)

Голы: Аверьянов (28 пен), Кузнецов (49) - Кузнецов (68 авт.)

Завершал игровой день поединок в Черкассах, где подопечные Игоря Столовицкого смогли воспользоваться шансом обыграли конкурента. "Днепр" догнал "Перемогу" и забрался уже на девятое место.