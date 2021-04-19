Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
55-летний президент Реал Фармы обновил рекорд самого возрастного профессионального игрока в Украине
Николай Лиховидов вышел на замену в концовке матча с Перемогой
Президент одесской "
Новое достижение функционер установил в поединке 20-го тура Второй лиги против "Перемоги" (2:0).
Лиховидов вышел на замену на 89-й минуте, и таким образом, сыграл в возрасте 55 лет, 2 месяца и 21 дня.
Предыдущий рекорд также принадлежал Лиховидову. В текущем сезоне играющий президент "Реал Фармы" провел семь матчей во Второй лиге, предыдущий раз выходил на поле в марте этого года.
Популярное сейчас
- Новосозданная Суперлига – это афера, а не схема. Карпаты отказались участвовать в новом турнире
- Аталанта и еще пара клубов Серии А призвали исключить Юве, Интер и Милан из итальянского первенства
- Ответ Суперлиге: в УЕФА одобрили реформу Лиги чемпионов, обновленный формат стартует через 3 года
- Кипер Подолья взял пенальти, но спустя минуту Диназ разыграл идеальную комбинацию - ВИДЕО
- Влада Седан болела за Александра Зинченко в Лиге чемпионов с двумя верными фанатами. ФОТО
- Девушка дня. Очаровательная подруга молодого таланта Барсы, который вчера забил в Эль-Класико. ФОТО