55-летний президент Реал Фармы обновил рекорд самого возрастного профессионального игрока в Украине

Президент одесской " Реал Фармы " Николай Лиховидов обновил рекорд самого возрастного профессионального игрока в Украине.

Новое достижение функционер установил в поединке 20-го тура Второй лиги против "Перемоги" (2:0).

Лиховидов вышел на замену на 89-й минуте, и таким образом, сыграл в возрасте 55 лет, 2 месяца и 21 дня.

Предыдущий рекорд также принадлежал Лиховидову. В текущем сезоне играющий президент "Реал Фармы" провел семь матчей во Второй лиге, предыдущий раз выходил на поле в марте этого года.