  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. 55-летний президент Реал Фармы обновил рекорд самого возрастного профессионального игрока в Украине
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

55-летний президент Реал Фармы обновил рекорд самого возрастного профессионального игрока в Украине

Вторая лига
(1 голосов)

Николай Лиховидов вышел на замену в концовке матча с Перемогой

55-летний президент Реал Фармы обновил рекорд самого возрастного профессионального игрока в Украине

Новина українською

Президент одесской "Реал Фармы" Николай Лиховидов обновил рекорд самого возрастного профессионального игрока в Украине.

Новое достижение функционер установил в поединке 20-го тура Второй лиги против "Перемоги" (2:0).

Лиховидов вышел на замену на 89-й минуте, и таким образом, сыграл в возрасте 55 лет, 2 месяца и 21 дня.

Предыдущий рекорд также принадлежал Лиховидову. В текущем сезоне играющий президент "Реал Фармы" провел семь матчей во Второй лиге, предыдущий раз выходил на поле в марте этого года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Николай Лиховидов Реал Фарма (Одесса)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...