Вторая лига. Второй раз за сезон Чайка огорчает Эпицентр

"Чайка" была одной из немногих команд Группы А, которой удалось отобрать очки у этог соперника в Дунаевцах, сыграв с ним вничью 1:1 в первом круге. Нелегким получился для "Эпицентра" и сегодняшний поединок на выезде.

После гола Олега Лыги в первом тайме градус напряжения был разогрет до предела. Первым не выдержал его Барбоса до Силва, который кстати и появился на поле лишь в середине первого тайма, уже при не устраивающем гостей счете.

И все же в меньшинстве фавориту удалось счет сравнять, Арсен Кривобердый нанес результативный удар и оставил "Эпицентру" почти полчаса на то, чтобы еще и вырвать победу. Но все же в формате 10 на 11 делать это всегда нелегко, а с ходом игрового времени подопечных Бадло еще и покидали силы.

Ничья существенно осложнила перспективы команды из Дунаевцев в борьбе за повышение в классе. Пока что весной "Эпицентр" добыл лишь одну победу в четырех матчах при двух поражениях.

Чайка - Эпицентр 1:1 (1:0)

Голы: Лыга (24) - Кривобердрий (66)

Удаление: Барбоса (61)

Чайка: Шкарбан, Малышко, Доу, Музыченко, Мосиюк, Медведь, Пограничный, Сафиханов, Бартошук, Тименко, Лыга.

Эпицентр: Попович, Бадло, Захарченко, Раца, Кузив В., Кузив Р., Плис, Ивашко, Беженар, Буй, Ничипоренко.