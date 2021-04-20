Вторая лига
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Чайка - Эпицентр: смотреть онлайн, видеотрансляция
Последний матч 18-го тура Второй лиги
Фото - ФК Эпицентр
Без права на ошибку выступает "Эпицентр", который проиграл дважды прямым конкурентам уже в 2021-м и перенес вспышку коронавируса внутри коллектива. В прошлом туре подопечные Бадло были убедительны в домашней игре с "Рубиконом". Удастся ли проявить себя не хуже против еще одного коллектива из Киевской области?
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