Чайка - Эпицентр: смотреть онлайн, видеотрансляция

Без права на ошибку выступает "Эпицентр", который проиграл дважды прямым конкурентам уже в 2021-м и перенес вспышку коронавируса внутри коллектива. В прошлом туре подопечные Бадло были убедительны в домашней игре с "Рубиконом". Удастся ли проявить себя не хуже против еще одного коллектива из Киевской области?