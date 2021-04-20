Сергей Люлька забил за Металл, как Тарнат в 1999-м - ВИДЕО

Матч против дубля "Николаева" не создал много проблем для лидера группы Б Второй лиги харьковского "Металла". Команда Кучера забила в ворота соперника шесть безответных мячей. Один из них вышел особенно эффектным.

На 79-й минуте воспитанник киевского "Динамо" и чемпион Европы среди команд U-19 Сергей Люлька мощно пробил низом со штрафного. Мяч влетел в сетку от штанги.

Для 31-летнего защитника, который в своей карьере играл за чешский "Слован", "Говерлу", "Черноморец", "Десну" и "Львов", это второй гол в текущем сезоне в 14-м сыгранном матче.