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Сергей Люлька забил за Металл, как Тарнат в 1999-м - ВИДЕО

Вторая лига
(1 голосов)

Воспитанник Динамо заряжает

Сергей Люлька забил за Металл, как Тарнат в 1999-м - ВИДЕО

фото - ФК "Метал" Харків

Новина українською

Матч против дубля "Николаева" не создал много проблем для лидера группы Б Второй лиги харьковского "Металла". Команда Кучера забила в ворота соперника шесть безответных мячей. Один из них вышел особенно эффектным.

На 79-й минуте воспитанник киевского "Динамо" и чемпион Европы среди команд U-19 Сергей Люлька мощно пробил низом со штрафного. Мяч влетел в сетку от штанги.

Для 31-летнего защитника, который в своей карьере играл за чешский "Слован", "Говерлу", "Черноморец", "Десну" и "Львов", это второй гол в текущем сезоне в 14-м сыгранном матче.

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В статье: Сергей Люлька Металл (Харьков) лучшие голы
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