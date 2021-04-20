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Воссозданный в прошлом году Кривбасс празднует 62-летие

Вторая лига
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Happy Birthday!

Воссозданный в прошлом году Кривбасс празднует 62-летие

fckryvbas.com

Новина українською

Криворожский "Кривбасс", который в 2020 году был воссоздан по поручению президента Украины Владимира Зеленского, празднует свой День рождения.

Как заявляет клуб, 20 апреля 2021 года нынешнему "Кривбассу" исполнилось 62 года.

Судя по всему, руководство клуба считает свою историю с 1959 года, когда "старый Кривбасс" начал выступления на профессиональном уровне под названием "Команда города Кривого Рога".

Ну и напомним, что нынешний клуб был воссоздан на базе криворожского Горняка, попросту заменив команду во Второй лиге перед началом сезона.

Отдельно стоит отметить, что на эмблеме современного "Кривбасса" стоит дата основания - 2020, что видимо, как-то не учло руководство клуба.

Впрочем, это не мешает руководству, игрокам и сотрудникам клуба празлновать 62-летие.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК Кривбасс

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