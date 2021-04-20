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Воссозданный в прошлом году Кривбасс празднует 62-летие
Happy Birthday!
fckryvbas.com
Криворожский "
Как заявляет клуб, 20 апреля 2021 года нынешнему "Кривбассу" исполнилось 62 года.
Судя по всему, руководство клуба считает свою историю с 1959 года, когда "старый Кривбасс" начал выступления на профессиональном уровне под названием "Команда города Кривого Рога".
Ну и напомним, что нынешний клуб был воссоздан на базе криворожского Горняка, попросту заменив команду во Второй лиге перед началом сезона.
Отдельно стоит отметить, что на эмблеме современного "Кривбасса" стоит дата основания - 2020, что видимо, как-то не учло руководство клуба.
Впрочем, это не мешает руководству, игрокам и сотрудникам клуба празлновать 62-летие.
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