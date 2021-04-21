Город Харьков, время пришло. Взгляд со стороны на игру Металла

Летом 2020-го, когда Украина отходила от локдауна и пыталась перевести дыхание, в футболе в том числе, в Харькове возник проект "Металл". Команда во главе с только завершившим профессиональную карьеру игрока Александром Кучером и с Евгением Красниковым в статусе президента заявилась для участия в чемпионате Второй лиги и Кубке страны.

Многие болельщики уже тогда связывали появление нового клуба с плацдармом для долгожданного камбека в футбольные дела Александра Ярославского. Олигарха помнят в Харькове по славным временам "Металлиста", когда команде удавалось регулярно выходить в плей-офф Лиги Европы и даже выиграть серебрянные награды украинской Премьер-лиги. Впрочем, в 2021-м мы уже с уверенностью можем говорить, что так оно и есть - возрождать славный клуб будут именно на платформе уже существующего проекта. Недавно сам Ярославский заявил об этом официально.

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Поэтому интересно, а в чем же отличительные особенности игрового почерка "Металла"? Остались лишь формальности, чтобы можно было констатировать, что эту же команду мы увидим среди участников сезона Первой лиги 2021/22.

Забудьте о позициях, поговорим о ролях

Тренером-аналитиком в "Металле" работает известный ютуб-блогер Андрей Колесник, который также закончил курсы PASS по подготовке скаутов и тренеров для профессионального футбола. То, что теоретическая база знаний у человека фантастическая, можно с легкостью проследить и по высокому качеству его контента. Ну а в харьковском проекте нашли применения и практические навыки теоретика, который прекрасно влился в современные взгляды на футбол Кучера и его штаба.

Если на старте сезона в игре "Металла" наблюдалось отсутствие баланса между звеньями и перенасыщение заявки возрастными игроками, то к середине весны коллектив за счет вливания свежей крови не только обрел собственный стиль, но и получил возможность тасовать состав со смелыми ходами без особой потери качества. Конечно, сделать скидку на уровень соперников в группе Б Второй лиги нужно обязательно. Но есть твердая убежденность, что теми же аспектами будет руководствоваться Александр Кучер и его помощники в своей работе и на уровне Первой лиги.

В чем главное отличие модели игры "Металла" от привычных нам тезисов - на поле практически нет жестких привязок исполнителей к определенным позициям, все они работают в общей структуре, исполняя свои роли. Условно говоря, правый защитник Танчик вполне может нанести завершающий результативный удар, а вот номинальный форвард Балули чаще всего исполняет роль "глубинного плеймейкера". При этом в случае необходимости применения "пресинг-ловушек" формация "Металла" гибко и оперативно сжимается в максимально узкой зоне, что позволяет быстро возвращать себе владение мячом. Во всех базовых аспектах подхода к футболу харьковский "Металл" уже сейчас напоминает "Манчестер Сити" Гвардиолы.

Ключевые игроки команды образца второй части сезона

Даже при том, что осенью "Металл" пропустил лишь пять голов, три из которых в дебютной игре на Кубок против "ВПК-Агро" (1:3), зимой клуб провел серьезную трансферную работу и прошел подготовительные сборы в Турции. Именно там закладывалась не только база функциональной готовности, но и тактические аспекты, которые позволят "катить" ровно весь календарный год, с учетом предполагаемого дебюта в Первой лиге.

Евгений Подлепенец и Фарес Балули, присоединившиеся к "Металлу" зимой, уже сейчас твердые игроки основы. Помимо них ключевыми ролями на поле обладают также Владимир Танчик и Андрей Ралюченко, которым по сути нет альтернативы, которая бы позволила команде не потерять в качестве.

Танчика из правого вингера за зиму превратили в латераля, дав более оборнительные задания, но в то же время развязав руки в вопросе игры на атаку. У Владимира появился больший просто на фланге. Получилось это сделать за счет грамотных действий и своевременных смещений в середину от Подлепенца, с которым на правом фланге Т-34 смотрится максимально гармонично. Собственно, не удивительно, что большинство атак "Металла" зарождается и развивается именно этим краем, после чего уже следуют навесы, прострелы, либо переводы низом через центр на противоположную бровку в попытке расшатать массированный редут оппонента.

Роли в центре поля

В середине все максимально просто - Ралюченко это "цербер", вступающий в отбор при любой возможности и начинающий контратаки короткими передачами, Балули же отвечает за кратив. Благо, адресатов у Андрея чаще всего 2-3 минимум, если не больше за счет компактности общекомандного движения команды Кучера. Разжимает же "гармошку" этих контратак чаще всего именно Фарес Балули, смещающийся весьма глубоко за мячом и уже дальше выбирающий вектор развития атак. В этот момент Подлепенец зачастую сближается с французом, пытаясь получить мяч, а Нехтий (либо Жо) напротив - создают ширину в направлении левой бровки.

Для сегодняшего "Металла" Андрей Ралюченко - это аналог Тараса Степаненко в "Шахтере", человек незаменимый. Незаменим он и для дуэта центрдефов, которые столкнулись бы с куда более серьезными проблемами в игре на "первом этаже", не будь перед ними подобного "выжигателя". Любопытно будет посмотреть уже в августе, насколько Ралюченко останется состоятельным в Первой лиге, имея за плечами опыт всего лишь 17 игр в составе "Металлиста 1925" на этом уровне ранее и шести поединков за "Горняк-Спорт" в прошлом сезоне. Летом Андрею исполняется уже 26 - период расцвета футбольного таланта.

Есть ли альтернатива Фомину в атаке?

Скептики часто утверждают, что "Металл" играет вроде бы ярко, красиво, эстетично, но вот в завершении у команды есть лишь одна опция - многоопытный и уже возрастной Руслан Фомин. Форвард не молодеет, а у него за плечами нет достойной конкуренции.

Попытались решить и эту проблему в Харькове, активно наигрывая Евгения Рязанцева в первых весенних матчах. Нападающий 2002-го года рождения, воспитанник "Динамо", проводит первый сезон на взрослом уровне, но уже отметился тремя голами в 14 поединках. В случае необходимости позицию в центре нападения может закрыть также бразилец Жо, который обычно играет слева в полузащите. Ну а уж если сильно прижмет, то выйти на острие способен и Егор Демченко, также обладающий необходимыми навыками, обретенными еще в период выступлений за краматорский "Авангард".

Отдельно вспомним Игоря Сикорского, который пока что явно ко двору в "Металле" не пришелся и судя по мизерным 34 минутам на поле, летом снова станет свободным агентом.

Не станет ли проблемой перенасыщение легионерами

Француза Балули также можно записывать в "землячество", полагаю, с бразильцами он неплохо находит общий язык, что видно и на футбольном поле. Тем не менее, пока что дисбаланса в игре это создать не способно. Впрочем, и регламент соревнований ПФЛ не позволит злоупотреблять наличием легионеров в составе. Так что как минимум до сезона 2022/23 у отечественных футболистов есть прекрасные шансы заявить о себе в "Металле".

В первом круге делали это Максим Багачанский и Евгений Рязанцев, которых Кучер активно привлекал к составу. Сейчас Багачанский редкий гость в основе, лишь восстанавливаясь полноценно после травмы. Но вот Рязанцеву шансы на поле предоставляются регулярно до сих пор и его перспективы в команде весьма радужные.

Возрастной центр обороны, как проблема в перспективе

Двум из трех центральных защитников "Металла", которые регулярно появляются на поле, в нынешнем году исполнится уже семьдесят лет в сумме. Речь, конечно же, о Папе Гуйе и Виталие Федориве, который по совместительству еще и исполняет роль штатного пенальтиста команды.

Юрий Кравчук, которого дозаявили зимой на развалинах "Горняка-Спорта", пока что за харьковчан так и не дебютировал. 19-летний Никита Тепляков банально молод, чтобы делать на него ставку на регулярной основе. Ну а Николай Ярош все больше воспринимается как подстраховка Сергею Люльке слева, чем в статусе центра для звена обороны.

Вот и получается, что лишь Александр Мизюк является гарантией стабильности в этой зоне на годы вперед. Так что можно предположить трансферную активность "Металла" летом именно в направлении усиления обороны.

Итоги

"Металл" уже сейчас готов к Первой лиге, но сможет ли он сходу претендовать на еще одно молниеносное повышение в классе с имеющимся составом? Вряд ли, все же если с "ролевиками" все у второго харьковского клуба более-менее хорошо, то вот футболистов, качественно "таскающих рояль" остро не хватает.

К главным проблемам отнес бы отсутствие равноценной замены для Ралюченко (как и уровень самого Андрея при более высоком качестве противодействия еще подлежит проверке) и возраст основных футболистов обороны. В Первой лиге футбол более скоростной и тому же Федориву будет куда сложнее противостоять контратакам соперника.