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21-летний воспитанник Динамо перешел в клуб Второй лиги
Последним его клубом был "Горняк-Спорт"
Фото: ФК Динамо Киев / Автор - А.Куцан
Правый защитник Илья Малышкин подписал контракт со второлиговой "Чайкой". Соглашение рассчитано до лета 2022 года.
Малышкин - воспитанник "Динамо". На молодежном уровне выступал за команды родного клуба и "Колоса"
В осенней части сезона 21-летний футболист играл за "Горняк-Спорт", в составе которого провел 2 матча и забил 1 мяч в Кубке Украины.
Напомним, что "Чайка" занимает 7-е место в группе А Второй лиги. 24 апреля команда Вячеслава Богоделова сыграет в Виннице с местной "Нивой".
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