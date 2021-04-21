21-летний воспитанник Динамо перешел в клуб Второй лиги

Правый защитник Илья Малышкин подписал контракт со второлиговой "Чайкой". Соглашение рассчитано до лета 2022 года.

Малышкин - воспитанник "Динамо". На молодежном уровне выступал за команды родного клуба и "Колоса"

В осенней части сезона 21-летний футболист играл за "Горняк-Спорт", в составе которого провел 2 матча и забил 1 мяч в Кубке Украины.

Напомним, что "Чайка" занимает 7-е место в группе А Второй лиги. 24 апреля команда Вячеслава Богоделова сыграет в Виннице с местной "Нивой".