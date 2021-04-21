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Таврия отправила в отставку главного тренера
Весенние результаты команды оставляют желать лучшего
tavriya.com.ua
Утром 21 апреля в отставку был отправлен главный тренер "
Причина отставки банальна - неудовлетворительных результатов команды в весенней части чемпионата во Второй лиге.
Сегодняшнюю тренировку футболисты "Таврии", перед которыми было поставлено задание повыситься в классе, проведут под руководством Эдуарда Хаврова — главного тренера новокаховской "Энергии".
Однако уже 22 апреля команде должен быть представлен новый тренер. По имеющейся информации среди претендентов и Сергей Шевченко, возглавлявший "Таврию" в осенней части чемпионата.
Напомним, что на данный момент "Таврия" занимает четвертое место в группе "Б", набрав 28 очков.
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