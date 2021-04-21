  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Таврия отправила в отставку главного тренера
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Таврия отправила в отставку главного тренера

Вторая лига
(2 голосов)

Весенние результаты команды оставляют желать лучшего

Таврия отправила в отставку главного тренера

tavriya.com.ua

Новина українською

Утром 21 апреля в отставку был отправлен главный тренер "Таврии" Олег Федорчук, сообщает Meta-ratings.com.

Причина отставки банальна - неудовлетворительных результатов команды в весенней части чемпионата во Второй лиге.

Сегодняшнюю тренировку футболисты "Таврии", перед которыми было поставлено задание повыситься в классе, проведут под руководством Эдуарда Хаврова — главного тренера новокаховской "Энергии".

Однако уже 22 апреля команде должен быть представлен новый тренер. По имеющейся информации среди претендентов и Сергей Шевченко, возглавлявший "Таврию" в осенней части чемпионата.

Напомним, что на данный момент "Таврия" занимает четвертое место в группе "Б", набрав 28 очков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олег Федорчук Таврия (Симферополь)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
lucky_guy
21.04.2021 в 19:46
А Федорчук обратно в Энергию? :))
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...