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Клуб Второй лиги расстался с главным тренером

Вторая лига
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В структуре ФК "Чернигов" произошли изменения

Клуб Второй лиги расстался с главным тренером

Фото: ФК Чернигов

Новина українською

В структуре ФК "Чернигов" произошли изменения. Вадим Постовой больше не является главным тренером команды. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Руководство клуба хочет, чтобы Постовой сконцентрировался на развитии молодежи и в скором времени принял дублирующий состав. В среду, 21 апреля перед вечерней тренировкой команда и Постовой тепло поблагодарили друг друга.

Выполнять обязанности главного тренера будет Валерий Черный, который до конца чемпионата будет совмещать тренерскую работу с должностью спортивного директора.

Напомним. что в турнирной таблице Второй лиги группы А "Чернигов" занимает 10-е место, в активе клуба 13 зачетных пунктов.

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В статье: ФК Чернигов Вадим Постовой
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Источник:
ФК Чернигов

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