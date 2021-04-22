Клуб Второй лиги расстался с главным тренером

В структуре ФК "Чернигов" произошли изменения. Вадим Постовой больше не является главным тренером команды. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Руководство клуба хочет, чтобы Постовой сконцентрировался на развитии молодежи и в скором времени принял дублирующий состав. В среду, 21 апреля перед вечерней тренировкой команда и Постовой тепло поблагодарили друг друга.

Выполнять обязанности главного тренера будет Валерий Черный, который до конца чемпионата будет совмещать тренерскую работу с должностью спортивного директора.

Напомним. что в турнирной таблице Второй лиги группы А "Чернигов" занимает 10-е место, в активе клуба 13 зачетных пунктов.