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Вторая лига. Балканам снова не везет с попаданием в каркас - 0:1 против Днепра
В перенесенной игре середняков все решил гол в концовке
Фото - ФК Балканы
Снова не везет с реализацией подопечным Дениса Колчина. Можно вспомнить недавний домашний матч с "Таврией", когда мяч трижды угодил в штанги, либо перекладину ворот гостей, но при этом дважды побывал в воротах хозяйских (0:2).
Сегодня история повторилась, снова у "Балкан" были реальные возможности забить, но единственный гол провели гости в концовке. Вышедший по ходу второго тайма со скамейки Виктор Сахнюк получил вертикальную передачу на правом фланге, сместился в центр, по дороге обыграв оппонента, и из-под ноги защитника пробил в ближний угол.
Благодаря этой победе подопечные Игоря Столовицкого вскочили с девятого места сразу же на шестое, а вот "Балканы" переместились на седьмую строчку группы Б Второй лиги.
Балканы - Днепр 0:1 (0:0)
Гол: Сахнюк (84)
Балканы: Герыч, Юречко, Новиков, Ильницкий, Салюк, Серденюк, Титаевский, Тропанец, Вдовиченко, Болокан, Приемов.
Днепр: Старченко, Виниченко, Кузнецов, Онищенко, Шурубура, Сулейман, Янаков, Лобода, Аверьянов, Фхакадзе, Сависько.
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