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Украинский тренер будет готовить две команды к 19-му туру Второй лиги
Хаврову ранее приходилось тренировать одновременно две команды
Фото: ФК Кристалл (Херсон)
Во второлиговой "Таврии Симферополь" решили не спешить с назначением нового главного тренера.
После ухода в оставку главного тренера Олега Федорчука, "Таврию Симферополь" к очередному календарному матчу в группе Б Второй лиги – с "Mеталлом", будет готовить Эдуард Хавров, возглавляющий "Энергию".
Поскольку обе команды сейчас базируются в Новой Каховке, то специалисту не надо будет тратить время на переезды. Тем более, что Хаврову в свое время уже приходилось тренировать одновременно две команды: "Ильичевец-2" и "Ильичевец U-19".
С новым главным тренером в "Таврии Симферополь" планируют определиться на следующей неделе.
Напомним, что матч "Таврия Симферополь" - "Металл" состоится 25 апреля и начнется в 15:00. "Энергия" встретится 24 апреля с МФК "Металлургом".
В турнирной таблице Второй лиги в группе Б "Таврия" находится на 4-м месте, в активе клуба 31 балл.
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