Клуб Второй лиги будет тренировать спортивный директор

Новым главным тренером второлигового "Чернигова" назначен Валерий Черный, работавший спортивным директором этого клуба. Об этом сообщает Meta-ratings.

Ранее он возглавлял корюковский "Авангард", который выступал в первенстве Украины среди аматоров.

Черному в "Чернигове" будут помогать Михаил Ярмошенко и Артем Падун, входившие в тренерский штаб предыдущего тренера Вадима Постового, которого вчера отправили в отставку.

Напомним, что "Чернигов" в текущей таблице в группе А Второй лиги занимает 10-е место, в активе клуба 13 зачетных пунктов.