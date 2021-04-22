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Клуб Второй лиги будет тренировать спортивный директор

Вторая лига
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Ранее он возглавлял крюковский "Авангард"

Клуб Второй лиги будет тренировать спортивный директор

Фото: rubiconfc.com

Новина українською

Новым главным тренером второлигового "Чернигова" назначен Валерий Черный, работавший спортивным директором этого клуба. Об этом сообщает Meta-ratings.

Ранее он возглавлял корюковский "Авангард", который выступал в первенстве Украины среди аматоров.

Черному в "Чернигове" будут помогать Михаил Ярмошенко и Артем Падун, входившие в тренерский штаб предыдущего тренера Вадима Постового, которого вчера отправили в отставку.

Напомним, что "Чернигов" в текущей таблице в группе А Второй лиги занимает 10-е место, в активе клуба 13 зачетных пунктов.

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В статье: ФК Чернигов Валерий Черный
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Источник:
Meta-ratings

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