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Клуб Второй лиги будет тренировать спортивный директор
Ранее он возглавлял крюковский "Авангард"
Фото: rubiconfc.com
Новым главным тренером второлигового "Чернигова" назначен Валерий Черный, работавший спортивным директором этого клуба. Об этом сообщает Meta-ratings.
Ранее он возглавлял корюковский "Авангард", который выступал в первенстве Украины среди аматоров.
Черному в "Чернигове" будут помогать Михаил Ярмошенко и Артем Падун, входившие в тренерский штаб предыдущего тренера Вадима Постового, которого вчера отправили в отставку.
Напомним, что "Чернигов" в текущей таблице в группе А Второй лиги занимает 10-е место, в активе клуба 13 зачетных пунктов.
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