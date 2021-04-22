КДК закрыл дело о якобы подделке ковид-тестов Эпицентром

КДК УАФ рассмотрел протест "Подолья" на перенос матча 13-го тура Второй лиги с "Эпицентром".

Хмельницкий клуб утверждал, что соперник имел достаточно людей для проведения матча и подделал тесты на коронавирус .

КДК закрыл производство по делу, так как не установил ни одного нарушения со стороны "Эпицентра".

Напомним, что на данный момент "Подолье" находится на первом месте в группе А Второй лиги, набрав 38 очков. "Эпицентр" - на 5-м месте, в активе клуба 14 игр и 28 зачетных пунктов.