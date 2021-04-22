  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. КДК закрыл дело о якобы подделке ковид-тестов Эпицентром
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

КДК закрыл дело о якобы подделке ковид-тестов Эпицентром

Вторая лига
(1 голосов)

Нарушений комитет не выявил

КДК закрыл дело о якобы подделке ковид-тестов Эпицентром

scdnipro1.com.ua

Новина українською

КДК УАФ рассмотрел протест "Подолья" на перенос матча 13-го тура Второй лиги с "Эпицентром".

Хмельницкий клуб утверждал, что соперник имел достаточно людей для проведения матча и подделал тесты на коронавирус.

КДК закрыл производство по делу, так как не установил ни одного нарушения со стороны "Эпицентра".

Напомним, что на данный момент "Подолье" находится на первом месте в группе А Второй лиги, набрав 38 очков. "Эпицентр" - на 5-м месте, в активе клуба 14 игр и 28 зачетных пунктов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Подолье (Хмельницкий) КДК УАФ Эпицентр (Дунаевцы)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...