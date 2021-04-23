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Денисов: Кучер инвестировал в Металл от 500 тысяч долларов
Не только тренер, но и инвестиционный партнер
Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал о том, что нынешний тренер "
"Приход Александра Кучера в "Металл" - это не просто проба пера как молодого тренера. Это совместный проект Кучера и Красникова.
Как вы знаете, Александр Ярославский не дает и не инвестирует средства в ФК "Металл". Он занимается тем, чтобы лишить санкций и очистить эмблему того самого "Металлиста", передать ее в руки громады Харькова. Ну и затем, возможно, чтобы эта эмблема могла быть использована тем же "Металлом".
Сегодня Кучер тренер "Металла", но он инвестировал свои средства в ФК "Металл", потому что у одного Красникова не было денег для запуска клуба во Второй лиге, набора игроков и единолично поднимать его до Премьер-лиги. Кучер инвестировал в "Металл" от 500 тысяч долларов. Эти деньги пошли в развитие детской школы ФК "Металл", пойдут в инфраструктуру и т.д. Кучер зашел как партнер", — сообщил Денисов.
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