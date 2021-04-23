  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Денисов: Кучер инвестировал в Металл от 500 тысяч долларов
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Денисов: Кучер инвестировал в Металл от 500 тысяч долларов

Вторая лига
(1 голосов)

Не только тренер, но и инвестиционный партнер

Денисов: Кучер инвестировал в Металл от 500 тысяч долларов

Новина українською

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал о том, что нынешний тренер "Металла" Александр Кучер вложил внушительную сумму на развитие клуба.

"Приход Александра Кучера в "Металл" - это не просто проба пера как молодого тренера. Это совместный проект Кучера и Красникова.

Как вы знаете, Александр Ярославский не дает и не инвестирует средства в ФК "Металл". Он занимается тем, чтобы лишить санкций и очистить эмблему того самого "Металлиста", передать ее в руки громады Харькова. Ну и затем, возможно, чтобы эта эмблема могла быть использована тем же "Металлом".

Сегодня Кучер тренер "Металла", но он инвестировал свои средства в ФК "Металл", потому что у одного Красникова не было денег для запуска клуба во Второй лиге, набора игроков и единолично поднимать его до Премьер-лиги. Кучер инвестировал в "Металл" от 500 тысяч долларов. Эти деньги пошли в развитие детской школы ФК "Металл", пойдут в инфраструктуру и т.д. Кучер зашел как партнер", — сообщил Денисов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Кучер Александр Денисов Металл (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...