Пан или пропал для Ужгорода и прогрессирующий Днепр - анонс 19-го тура Второй лиги

В группе А Второй лиги все еще идет сражение между пятью коллективами за две путевки в Первую лигу. "Нива", "Чайка" и "Буковина" рубятся за места в середине, ну а оставшимся коллективам уготована роль статистов в оставшихся турах чемпионата. На юго-востоке же остался по сути лишь один вопрос - кто окажется вторым, "Кривбасс" или "Металлург"? В преддверии очного матча в середине мая этим командам крайне нежелательно терять очки. Ну и нельзя пройти мимо прогресса черкасского "Днепра" под руководством Игоря Столовицкого.

Группа А

"Ужгород" - "Подолье". Этот матч закроет тур в понедельник, но именно его стоит называть однозначно центральным в группе А. После разгрома в Виннице "Ужгороду" не остается ничего, кроме как побеждать дома прямого конкурента в борьбе за повышенеи в классе. В противном случае подопечные Владимира Васютика рискуют забыть о топ-2 на долго. У закарпатского коллектива из-за дисквалификации не сыграет защитник Дмитрий Сартина.

"Диназ" - "Чернигов". В домашней игре против аутсайдера у "Диназа" нет права на потерю очков после трех ничьих подряд. Команда Владимира Бондаренко дважды кряду не смогла на своем поле обыграть прямых конкурентов, а также не справилась с обороной "Нивы" на выезде. Учитывая, что из-за дисквалификации у "тигров" не сыграют Кривобороденко и Ментей, шансов хотя бы не проиграть у "Чернигова" минимум.

"Нива" (Винница) - "Чайка". Сотый матч для защитника винничан Дмитрия Попова, который с партнерами стал автором самой громкой сенсации прошлого тура. Владимира Цыткина уже дважды нынешней весной признавали лучшим тренером тура во всей Второй лиге - вполне заслуженно. "Чайка" же, пока что, научилась играть против "Эпицентра", у которого отобрала в общей сложности четыре очка в двух матчах чемпионата. Но вот "Ниве" эта команда вполне по зубам.

"Карпаты" (Львов) - "Эпицентр". А вот и команда из Дунаевцев, которая не сможет рассчитывать на Барбозу и Буя во время выезда к "Карпатам". Львовяне выиграли два гостевых матча кряду, но вот дома не набирали очков еще с осени. Не должны они этого сделать и сейчас, при всех кадровых проблемах соперника.

"Волынь-2" - "Рубикон". Слабейшей командой группы А весной 2021-го являются именно подопечные Альберта Шахова, проигравшие все пять матчей и даже не сумевшие забить в них хотя бы раз. Для нестабильного, но все же перспективного "Рубикона" выезд в Луцк на местный "Подшипник" - отличная возможность разжиться очками.

"Оболонь-2" - "Карпаты" (Галыч). А вот и коллектив, который напротив - является самым успешным в группе А с момента возобновления чемпионата. "Карпаты" из Галича добыли шесть побед подряд и вместе с "Подольем" сейчас выглядят наиболее реальными претендентами на повышение в классе. Богдан Козак и Вадим Страшкевич не смогут сыграть в Буче, что оставляет некие шансы подопечным Александра Антоненко.

Группа Б

"Таврия" - "Металл". После позорного матча и не менее позорного результата в Кривом Роге организационные выводы последовали незамедлительно и Олег Федорчук был отправлен в отставку. Напомним, что "Таврия" одна из двух команд, которым посчастливилось забить "Металлу" в игре первого круга (1:2). Тем не менее, с тех пор симферопольцы в лучшем случае топчутся на месте, а вот харьковская команда существенно прибавила как в игровом плане, так и в вопросе кадрового ресурса.

"Яруд" - "Кривбасс". Если кто и способен теперь остановить "Кривбас" в стремлении занять второе место, то именно Олег Красноперов со своими подопечными, либо "Металлург" в гостевом очном матче. Впервые проиграв весной в прошлом туре, "Яруд" все же способен дать бой фавориту в родных стенах. У мариупольцев не будет из-за дисквалификации Даниила Саенко, а вот за "Кривбасс" в этом матче не сможет сыграть Глеб Попчук.

"Энергия" - "Металлург". От зимней перетасовки составов с "Таврией" не выиграл, как оказалось, никто. Симферопольский клуб уже вряд ли сможет побороться за первые два места в группе Б, а "Энергия" под руководством Эдуарад Хаврова потеряла шарм, которым иногда могла удивить осенью. Единственной командой, с которой клуб из Новой Каховки набрал очки в 2021-м, стал беспросветный аутсайдер, "Николаев-2". Так что данный выезд станет для Игоря Загальского и партнеров легкой прогулкой, даже с учетом дисквалификации капитана "Металлурга", Эдуарда Сарапия.

"Никополь" - "Реал Фарма". В очной схватке "лучших среди худших" хозяева не выглядят фаворитом из-за сразу четырех "пробоин" в составе. По причине дисквалификаций не выйдут на поле Эрик Бэйер, Максим Белоус, Даниил Лёга и Никита Фомин! Так что "фармацевты" имеют шанс улучшить свою статистику гостевых встреч в нынешнем чемпионате, которая пока что не впечатляет (+1/=0/-6, 2-21).

"Перемога" (Днепр) - "Днепр" (Черкассы). Удалось просмотреть целиком матч черкащан посреди недели против "Балкан" (1:0) и стоит отметить, что Игорь Столовицкий хорошо поработал с командой, за зиму сделав ее сильнее. Да и укрепление за счет распавшейся "Черкащины" помогает улучшать результаты. О "Перемоге" подобного сказать не могу, команду явно выбила из колеи тренерская чехарда в межсезонье. Так что у "Днепра" есть все шансы одержать очередную викторию и закрепиться на пятом месте!