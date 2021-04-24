Вторая лига
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Вторая лига. Диназ против Чернигова, Энергия принимает Металлург. Смотреть онлайн
Двумя матчами в субботу будет открыт 19-й тур
Фото - ФК Диназ
ДИНАЗ - ЧЕРНИГОВ (15:00)
ЭНЕРГИЯ - МЕТАЛЛУРГ (16:00)
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