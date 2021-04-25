Вторая лига. Уверенные победы Металла, Кривбасса и Эпицентра - обзор матчей воскресенья в 19-м туре

КАРПАТЫ (Львов) - ЭПИЦЕНТР 0:3 (0:3)

Голы: Ивашко (12 пен, 16, 29)

Уже к истечению получаса игрового времени гости добились разгромного счета за счет хет-трика Руслана Ивашко. Первый мяч капитан "Эпицентра" провел с пенальти, второй в результате удара ногой с места после короткого паса, а третий после удачной игры на втором этаже после навеса справа.

ЯРУД - КРИВБАСС 0:2 (0:1)

Голы: Ременюк (39), Заименко (65)

По голу в каждом из таймов провел "Кривбасс", что позволило добыть уверенную победу. Хотя и "Яруд" выглядел достойно на фоне фаворита, имея собственные моменты для голов. Но второе кряду поражение подопечных Олега Красноперова все же позволило "Кривбассу" обойти "Металлург" и выйти на чистое второе место в группе Б.

ВОЛЫНЬ-2 - РУБИКОН 1:1 (0:0)

Голы: Янчук (49) - Тищенко (73)

Ничья, которая еще больше разделила команды по блокам в группе А. Есть топ-5 команд, которые борются за повышение в классе, есть антитоп-5, который целиком сражается за выживание во Второй лиге. А есть "Чайка", "Нива" (Винница) и "Буковина", которые спокойно доигрывают сезон и решают локальные задачи.

ТАВРИЯ - МЕТАЛЛ 0:3 (0:2)

Голы: Балули (19 пен), Демченко (21), Рязанцев (89)

Еще перед первым голом "Металл" успел отпраздновать, когда Люлька после красивого навеса Балули открыл счет. Но судья зафиксировал в этом эпизоде положение вне игры. Данный факт гостей не смутил и очень быстро они все же забили первый легитимный, с пенальти отличился французский легионер команды Александра Кучера.

Второй мяч сам себе создал Егор Демченко, который навязал сопернику борьбу в центре поля, отобрал мяч и, обыграв по пути двоих соперников, точно отправил его над плечом голкипера. Вышедший со скамейки Евгений Рязанцев в концовке забил еще и свой гол, чем довел счет до крупного.

В двух последних турах "Таврия" проиграла лучшим командам своей группы с общим счетом 0:8.

НИВА (Винница) - ЧАЙКА 3:1 (0:0)

Гол: Георгиев (63), Маляренко (90), Браславский (90+4) - Сафиханов (61)

Старший брат Андрея Борячука Александр остался на скамейке запасных в день своего 30-летия. В целом Владимир Цыткин применил активную ротацию в матче с соседом по турнирной таблице, но все равно моменты у того же Загорулько возникали регулярно. Правда забить играющему президенту винничан никак не удавалось.

После перерыва же команды обменялись голами в течение трех минут после идентичных эпизодов с позиционными ошибками обороны. Эмин Сафиханов расстреливал вратаря "Нивы" ногой, а вот Виктор Георгиев использовал нацеленную передачу Дмитрия Билыка и головой вогнал в сетку мяч, уравнявший счет на табло.

Придавив соперника в концовке к его воротам, "Нива" пыталась вырвать победу. Но гол Артура Загорулько не был засчитан из-за офсайда. За секунду до этого Билык (игрок матча по мнению автора) проверил на прочность перекладину. И все же Игорю Маляренко удалось сделать то, чего не добились партнеры по команде ранее, результативно пробив с близкого расстояния. Ну а уже в концовке компенсированного времени забил еще и Ярослав Браславский. Сколько не укрепляй команду иногородними - решают все равно опытные местные футболисты.

Винничане снова побеждают, весной они потеряли всего лишь пять очков из восемнадцати возможных! Команда Цыткина седьмая в таблице, имея поровну очков с "Буковиной".

НИКОПОЛЬ - РЕАЛ-ФАРМА (17:00)