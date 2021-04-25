Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Яруд - Кривбасс, Таврия - Металл и матчи группы А в воскресенье. Смотреть онлайн
Также сегодня три матча группы А
Фото - ФК Карпаты (Львов)
КАРПАТЫ (Львов) - ЭПИЦЕНТР (13:00)
ЯРУД - КРИВБАСС (14:00)
ВОЛЫНЬ-2 - РУБИКОН
ТАВРИЯ - МЕТАЛЛ (15:00)
НИВА (Винница) - ЧАЙКА (16:00)
НИКОПОЛЬ - РЕАЛ-ФАРМА (17:00)
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