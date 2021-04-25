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Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Яруд - Кривбасс, Таврия - Металл и матчи группы А в воскресенье. Смотреть онлайн

Вторая лига
(1 голосов)

Также сегодня три матча группы А

Вторая лига. Яруд - Кривбасс, Таврия - Металл и матчи группы А в воскресенье. Смотреть онлайн

Фото - ФК Карпаты (Львов)

Новина українською

КАРПАТЫ (Львов) - ЭПИЦЕНТР (13:00)

ЯРУД - КРИВБАСС (14:00)

ВОЛЫНЬ-2 - РУБИКОН

ТАВРИЯ - МЕТАЛЛ (15:00)

НИВА (Винница) - ЧАЙКА (16:00)

НИКОПОЛЬ - РЕАЛ-ФАРМА (17:00)

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В статье: Яруд (Мариуполь) Таврия (Симферополь)
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