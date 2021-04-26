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Перемога - Днепр: смотреть онлайн, видеотрансляция
Матч группы Б
Фото - ФК Перемога
У черкащан есть шанс вернуться на пятое место в случае победы. Но и "Перемога" настроена на максимум, учитывая не самые позитивные весенние результаты в чемпионате.
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