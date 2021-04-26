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Вторая лига. Перемога и Днепр делят очки (1:1)
Ничья в матче с преимуществом хозяев
Фото - ФК Перемога
В равных составах доиграть "Перемоге" и "Днепру" не удалось, в концовке Брайт Джон Эсьен схлопотал повторное предупреждение за отмашку от Джабы Фхакадзе и был удален с поля.
К тому моменту счет был равным - на точный удар Богдана Пономаренко, которому ассистировал Роман Боровик, в первом тайме, ответил после перерыва именно Фхакадзе, который использовал неудачную скидку головой от защитника соперников.
Исход этого матча стал точным повторением встречи первого круга между данными коллективами. Тогда "Перемога" также открыла счет, но черкащане сравняли счет в концовке.
Перемога - Днепр 1:1 (1:0)
Голы: Пономаренко (34) - Фхакадзе (66)
Удаление: Эсьен (80)
Перемога: Суаиб, Рубцов, Сердюк, Сидоренко, Цопа, Павлюк, Пономаренко, Эсьен, Радченко, Боровик, Шмелев.
Днепр: Старченко, Виниченко, Барский, Онищенко, Шурубура, Сулейман, Янаков, Лобода, Аверьянов, Фхакадзе, Сависько.
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