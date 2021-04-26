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Оболонь-2 - Карпаты (Галич): смотреть онлайн, видеотрансляция
"Карпаты" пока идут без потерь
Фото - ФК Оболонь
Лучше всех стартовали весной галичане в группе А, выиграв шесть игр кряду. Перед очным матчем прямых конкурентов подопечные Романа Гнатива попытаются одолеть дубль "Оболони".
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