  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Вторая лига. Сенсационная победа Оболони-2 над Карпатами из Галича (2:0)
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Сенсационная победа Оболони-2 над Карпатами из Галича (2:0)

Вторая лига
(3 голосов)

Молодые сильнее опытных

Вторая лига. Сенсационная победа Оболони-2 над Карпатами из Галича (2:0)

Фото - ФК Оболонь

Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Против галицких "Карпат" вышел далеко не дубль "Оболони", а вполне себе основная команда, разбавленная молодыми, но талантливыми исполнителями. К привычным игрокам второй команды "пивоваров", Константину Коваленко и Андрею Корневу, в этот раз добавился еще и защитник Василий Белый. Ворота же защищал Назарий Федоривский, который в течение двух лет был основным голкипером первой команды.

В атаке же погоду делали молодые и юркие Станислав Василенко, Симон Галоян и Даниил Руденко. Достаточно быстро это дало свои плоды, Станислав подхватил мяч, который неудачно принял Назар Вербный, и запустил его в дальнюю "девятку" ворот Остапа Вульчина!

Оставшееся время первого тайма "Оболонь-2" провела уверенно и по счету. "Карпаты" же не показывали игры, достойной претендента на повышение в классе. В середине первого тайма еще и вынужденную замену в обороне пришлось делать Роману Гнативу. Одного экс-игрока львовского "Руха" сменил другой - вместо Романа Никитюка на поле вышел Руслан Марушка. У первого, судя по всему, хроническая травма спины, которая и не позволила продолжить матч.

Лишь после выхода Игоря "Халка" Худобяка в середине второго тайма у "Карпат" начало хоть что-то получаться впереди. Однако именно в этот момент хозяева поймали соперника на контратаке, Даниил Руденко реализовал выход один на один.

Сенсационная победа позволила "Оболони-2" уйти с предпоследнего места в таблице группы А. Галичане же потерпели первое поражение в семи матчах 2021-го, да и в целом впервые потеряли очки.

Оболонь-2 - Карпаты Галич 2:0 (1:0)
Голы: Василенко (3), Руденко (71)
Оболонь-2: Федоривский, Покоевой, Коваленко, Белый, Потопальский, Сычевский, Корнев, Майданович, Галоян, Василенко, Руденко.
Карпаты: Вульчин, Поручинский, Матушевский, Никитюк, Нагорный, Вербный, Лебедь, Бэй, Хомченко, Семчук, Вычижанин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оболонь-2 (Буча) Карпаты (Галич)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
xo66it (Оболонский Рейх)
26.04.2021 в 17:12
Назар основний голкіпер в першій команді року так з 2014, початку 15-го. Це тільки цієї осені сів на банку
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...