Вторая лига. Сенсационная победа Оболони-2 над Карпатами из Галича (2:0)

Против галицких "Карпат" вышел далеко не дубль "Оболони", а вполне себе основная команда, разбавленная молодыми, но талантливыми исполнителями. К привычным игрокам второй команды "пивоваров", Константину Коваленко и Андрею Корневу, в этот раз добавился еще и защитник Василий Белый. Ворота же защищал Назарий Федоривский, который в течение двух лет был основным голкипером первой команды.

В атаке же погоду делали молодые и юркие Станислав Василенко, Симон Галоян и Даниил Руденко. Достаточно быстро это дало свои плоды, Станислав подхватил мяч, который неудачно принял Назар Вербный, и запустил его в дальнюю "девятку" ворот Остапа Вульчина!

Оставшееся время первого тайма "Оболонь-2" провела уверенно и по счету. "Карпаты" же не показывали игры, достойной претендента на повышение в классе. В середине первого тайма еще и вынужденную замену в обороне пришлось делать Роману Гнативу. Одного экс-игрока львовского "Руха" сменил другой - вместо Романа Никитюка на поле вышел Руслан Марушка. У первого, судя по всему, хроническая травма спины, которая и не позволила продолжить матч.

Лишь после выхода Игоря "Халка" Худобяка в середине второго тайма у "Карпат" начало хоть что-то получаться впереди. Однако именно в этот момент хозяева поймали соперника на контратаке, Даниил Руденко реализовал выход один на один.

Сенсационная победа позволила "Оболони-2" уйти с предпоследнего места в таблице группы А. Галичане же потерпели первое поражение в семи матчах 2021-го, да и в целом впервые потеряли очки.

Оболонь-2 - Карпаты Галич 2:0 (1:0)

Голы: Василенко (3), Руденко (71)

Оболонь-2: Федоривский, Покоевой, Коваленко, Белый, Потопальский, Сычевский, Корнев, Майданович, Галоян, Василенко, Руденко.

Карпаты: Вульчин, Поручинский, Матушевский, Никитюк, Нагорный, Вербный, Лебедь, Бэй, Хомченко, Семчук, Вычижанин.