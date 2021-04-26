Вторая лига. Ужгород сильнее Подолья в битве лидеров (3:1)

Центральным матчем в группе А заканчивалась программа 19-го тура Второй лиги. "Ужгород" принимал "Подолье", имея поровну очков, но на одну игру больше.

Принципиальности поединку добавляло и поражение конкурента, галицкие "Карпаты" неожиданно уступили "Оболони-2" буквально за несколько минут до стартового свистка в Ужгороде. Может быть, что и этот факт дополнительно сковал ноги футболистам, ибо вскрылась игра лишь в концовке первого тайма. Сперва Прихна добил мяч в сетку после неуверенной игры Готры, отбившего его прямо перед собой. Ну а спустя три минуты Юрий Чонка заработал пенальти, попав в руку защитнику. Виктор Ряшко с точки уверенно исполнил и на перерыв команды все равно ушли при равенстве на табло.



Второй пенальти для Ряшко заработал уже Адриан Пуканыч, красиво убравший защитника на замахе и фактически вынудивший его фолить на себе. Виктор опять уверено исполнил, хоть Чуваев и пытался всячески выбить его из колеи, будто бы не замечая линии ворот и прыгая на ней из стороны в сторону.

Ну а в концовке забил и лучший бомбардир группы А, Адриан Пуканыч. Капитан "Ужгорода" среагировал на скидку защитника мимо голкипера, но увидев, что мяч летит рядом со штангой, решил продолжить движение. Решение, принятое на громадном опыте, было правильным, в положении лежа воспитанник "Шахтера" добил в сетку мяч, отлетевший от штанги.

Важнейшая победа, которая возвращает закарпатцев на единоличное первое место в группе А Второй лиги! "Подолье" остается вторым, но в следующем туре команду Виталия Костышина ждет тяжелейший поединок против винницкой "Нивы", которая весной 2021-го явно в ударе.

Ужгород - Подолье 3:1 (1:1)

Голы: Ряшко (45+3 пен, 67 пен), Пуканыч (86) - Прихна (45)

Ужгород: Готра, Машталир, Минайленко, Допилка, Федак, Шкиндер, Ряшко, Пуканыч, Чонка, Ференцик, Вишневский.

Подолье: Чуваев, Морговский, Воловик, Пернацкий, Корохов, Липовуз, Прихна, Костенко, Каверин, Савошко, Карпенко.