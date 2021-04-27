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Футболистов Эпицентра, из-за ковида которых перенесли матч с Подольем, нет в системе наблюдения за заболеваниями
Развитие событий в нашумевшем деле о якобы подделке тестов от Эпицентра
scdnipro1.com.ua
Журналист "ТаТоТаке" Андрей Сенькив опубликовал новые детали по делу с переносом матча
Напомним, что поединок был перенесен из-за вспышки ковида у гостей, однако "Подолье" не согласилось с таким решением и обвинило "Эпицентр" в подделке тестов на коронавирус и в том, что клуб из Дунаевцев намеренно настаивал на переносе матча.
Журналист получил документ от Хмельницкого областного лабораторного центра минздрава Украины. В нем указано, что в системе наблюдения за заболеваниями (ЭЛИСНЗ) нет футболистов "Эпицентра", из-за которых пришлось перенести матч, кроме Романа Кузива, который болел еще в сентябре 2020 года.
Впрочем, в КДК УАФ ответили, что дело с регистрацией больных в ЭЛИСНЗ не входит в их компетенцию, так как клуб не имеет к ней отношения.
В КДК сообщили, что Комитет основывал свое решение о переносе матча по документам от "Эпицентра", в которых клуб информировал местную власть о случаях ковида в команде, чему свидетельствует решение Дунаевецкой ОТО о переводе указанных лиц в карантин.
Напомним, что после заявлений "Подолья" КДК рассмотрел дело о якобы подделке тестов "Эпицентром", и в итоге закрыл производство, так как не установил ни одного нарушения со стороны клуба из Дунаевцев.
В "Подолье" такой вердикт КДК не устроил и клуб намерен подавать апелляцию в Апелляционный комитет УАФ. В случае необходимости подоляне настроены
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