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Футболистов Эпицентра, из-за ковида которых перенесли матч с Подольем, нет в системе наблюдения за заболеваниями

Вторая лига
(1 голосов)

Развитие событий в нашумевшем деле о якобы подделке тестов от Эпицентра

Футболистов Эпицентра, из-за ковида которых перенесли матч с Подольем, нет в системе наблюдения за заболеваниями

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Журналист "ТаТоТаке" Андрей Сенькив опубликовал новые детали по делу с переносом матча Второй лиги "Подолье" – "Эпицентр".

Напомним, что поединок был перенесен из-за вспышки ковида у гостей, однако "Подолье" не согласилось с таким решением и обвинило "Эпицентр" в подделке тестов на коронавирус и в том, что клуб из Дунаевцев намеренно настаивал на переносе матча.

Журналист получил документ от Хмельницкого областного лабораторного центра минздрава Украины. В нем указано, что в системе наблюдения за заболеваниями (ЭЛИСНЗ) нет футболистов "Эпицентра", из-за которых пришлось перенести матч, кроме Романа Кузива, который болел еще в сентябре 2020 года.

Впрочем, в КДК УАФ ответили, что дело с регистрацией больных в ЭЛИСНЗ не входит в их компетенцию, так как клуб не имеет к ней отношения.

В КДК сообщили, что Комитет основывал свое решение о переносе матча по документам от "Эпицентра", в которых клуб информировал местную власть о случаях ковида в команде, чему свидетельствует решение Дунаевецкой ОТО о переводе указанных лиц в карантин.

Напомним, что после заявлений "Подолья" КДК рассмотрел дело о якобы подделке тестов "Эпицентром", и в итоге закрыл производство, так как не установил ни одного нарушения со стороны клуба из Дунаевцев.

В "Подолье" такой вердикт КДК не устроил и клуб намерен подавать апелляцию в Апелляционный комитет УАФ. В случае необходимости подоляне настроены обратиться и в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

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В статье: Подолье (Хмельницкий) КДК УАФ коронавирус Эпицентр (Дунаевцы)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (3)
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armik (Киев)
27.04.2021 в 20:57
Конспирологи, хреновы.А выяснить местожительства каждого слабо?Там единицы из Хмельницкой области, а из Дунаевец вообще никого.Думаю, что и тренируются где-нибудь в Черткове.
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AndrewGreen (Lviv)
27.04.2021 в 20:30
Не Герега часом президент Епіцентру і віце президент УАф?
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
27.04.2021 в 21:15
Це абсолютно випадкове співпадіння.
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