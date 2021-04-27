Футболистов Эпицентра, из-за ковида которых перенесли матч с Подольем, нет в системе наблюдения за заболеваниями

Журналист "ТаТоТаке" Андрей Сенькив опубликовал новые детали по делу с переносом матча Второй лиги "Подолье" – "Эпицентр".

Напомним, что поединок был перенесен из-за вспышки ковида у гостей, однако "Подолье" не согласилось с таким решением и обвинило "Эпицентр" в подделке тестов на коронавирус и в том, что клуб из Дунаевцев намеренно настаивал на переносе матча.

Журналист получил документ от Хмельницкого областного лабораторного центра минздрава Украины. В нем указано, что в системе наблюдения за заболеваниями (ЭЛИСНЗ) нет футболистов "Эпицентра", из-за которых пришлось перенести матч, кроме Романа Кузива, который болел еще в сентябре 2020 года.

Впрочем, в КДК УАФ ответили, что дело с регистрацией больных в ЭЛИСНЗ не входит в их компетенцию, так как клуб не имеет к ней отношения.

В КДК сообщили, что Комитет основывал свое решение о переносе матча по документам от "Эпицентра", в которых клуб информировал местную власть о случаях ковида в команде, чему свидетельствует решение Дунаевецкой ОТО о переводе указанных лиц в карантин.

Напомним, что после заявлений "Подолья" КДК рассмотрел дело о якобы подделке тестов "Эпицентром", и в итоге закрыл производство, так как не установил ни одного нарушения со стороны клуба из Дунаевцев.