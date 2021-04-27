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В ФК Ужгород могут прийти венгерские инвесторы
В случае выхода в Первую лигу
fcuzhhorod.com
Президент
"Планы у нас амбициозные. Перед началом весенней части чемпионата была озвучена цель: завоевание путевки в первый дивизион. Хотя в кадровой политике изменений не произошло, мы продолжаем делать ставку на воспитанников закарпатского футбола. Учредителями ФК являются три человека, на средства которых и функционирует команда. Если повысимся в классе, то рассчитываем на помощь инвесторов из Венгрии.
Принимая во внимание, что ФК "Ужгород" был создан в 2015 году, пока идет лишь его становление. В частности, в последнее время большое внимание уделяется развитию клубной инфраструктуры. В поселке Среднем, что в 20 километрах от Ужгорода уже близится к завершению строительство центра подготовки с тремя футбольными полями, одно из которых — искусственное, административным корпусом, реабилитационным центром. Там хватит места не только для основной команды, но и клубной академии. Если уже взялись за работу, то стараемся все делать на совесть", - сказал Дуран.
Добавим, что на данный момент "Ужгород" занимает первое место в группе "А" Второй Лиги, набрав 41 очко.
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