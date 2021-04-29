Подольское дерби, трудный выезд Диназа и последние шансы Металлурга - анонс 20-го тура Второй лиги

Достаточно очевидно все в борьбе за повышение в классе от группы Б, также нет интриги в борьбе за выживание, ибо "Черкащина" самоустранилась. Зато на северо-западе борьба в самом разгаре - причем на обоих фронтах борются по пять команд! Но мест в Первой лиге только два, а претендентов значительно больше.

Группа А

"Карпаты" (Галич) - "Диназ". Без своего основного форварда, Игоря Кириенко, отправится "Диназ" в гости к "Карпатам". Впрочем, после нулевой ничьей с "Черниговом" шансы подопечных Бонадренко на повышение в классе и без того выглядят призрачными. Ведь пять из семи оставшихся встреч в чемпионате вышгородцы проведут на выезде, в том числе с "Эпицентром" - еще один тяжелый выезд. "Карпаты" же, после сенсационного поражения от "Оболони-2" (0:2), иных задач, кроме победных, ставить не будут.

"Подолье" - "Нива". Поражение в Ужгороде (1:3) подпортило жизнь "Подолью", но ситуация все еще в руках подопечных Виталия Костышина. Винничане же весной набирают очки с такой же периодичностью, что и коллеги по региональному дерби. Поэтому поединок обязан становиться конкурентным и зрелищным прежде всего для нейтрального зрителя.

"Эпицентр" - "Волынь-2". Наряду с "Чайкой", дублеры "крестоносцев" единственные в группе А, кто еще не знал радости побед в чемпионате весной 2021-го. Вряд ли представляется возможным обыграть и "Эпицентр", которому дома подопечные Альберта Шахова уступили со счетом 1:4. Барбоса все еще вне игры, в остальном же состав дунаевчан будет абсолютно боевым.



"Чайка" - "Карпаты" (Львов). Удивительно это говорить, но львовяне могут действовать с позиции силы против команды, набравшей на одиннадцать очков больше. Имея за плечами опыт двух гостевых побед, причем с "сухим" счетом, в последних матчах, подопечные Любомира Вовчука способны ставить перед собой максимальные задачи и в Макарове. Максим Иванюк у "Карпат" травмирован, зато вернется в состав Роман Лисовик.

"Чернигов" - "Буковина". Противостояние двух "желто-черных" команд, которые играют в разном стиле. Уже пять встреч "тигров" подряд заканчиваются на "тотал меньше", "Буковина" же напротив - с радостью ввязывается в обмен результативными атаками. При этом черновчане еще и в гостях чувствуют себя превосходно, проиграв лишь пять выездных матчей из одиннадцати.

"Рубикон" - "Оболонь-2". Александра Антоненко коллеги не зря отмечали в качестве лучшего наставника прошлого тура, ибо его подопечные сотворили настоящую сенсацию, остановив победный путь галицких "Карпат" (2:0). "Рубикон" же после зимней паузы удивляет чаще со знаком "минус", чем вызывая радостные эмоции у своих болельщиков.

Группа Б

"Металл" - "Яруд". Единственный клуб Второй лиги, который все еще не проигрывал (да и вряд ли уже проиграет), а также пропустил только два гола за чемпионат - это харьковский "Металл". Тем не менее, две ничьи в своем пассиве подопечные Александра Кучера имеют, не удалось им пробить в свое время "Энергию" и "Кривбасс". По сути домашний матч с последним 29-го мая и является единственным оставшимся фактором мотивации в текущем сезоне для "Металла". Ну а подопечные Красноперова, хоть и прибавили весной, но все же тягаться с лидерами пока не готовы.

"Металлург" - "Балканы". Неплохая вывеска у этого матча, лишь в прошлом сезоне команды из Запорожья и Зари встречались в Первой лиге. Но сейчас о них впору говорить лишь как о завсегдатаях Второй лиги, вряд ли уже те же подопечные Микитина смогут замахнуться на большее после выездных ничьих с "Таврией" и "Энергией". Также "Металлургу" еще только предстоит съездить в Кривой Рог и дома принять "Металл", что вряд ли оставляет радужные перспективы на отыгрыш трехочкового отставания от "Кривбасса" по потерянным.

"Кривбасс" - "Энергия". Ну а сами подопечные Геннадия Приходько после феерического разгрома "Таврии" (5:0) и рабочей победы над "Ярудом" (2:0) наконец обрели уверенность в заключительной фазе атак, которой не всегда хватало ранней весной. Подопечные Хаврова в четырех последних турах набрали лишь одно очко, к тому же приедут к "Кривбассу" без дисквалифицированных Дмитрия Мохначука и Вячеслава Студенко.

"Днепр" - "Николаев-2". Если в первом круге эти команды еще можно было сравнивать по качеству показываемой игры, то весной черкащане сделали серьезный шаг вперед и не проигрывают уже в течение четырех матчей кряду. Выиграл в первом круге "Днепр" и на выезде у "Николаева-2". Так что не вижу причин сомневаться в их превосходстве и теперь.